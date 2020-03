Coronavirus : Les Championnats d'Europe de judo reportés en juin

Les Championnats d'Europe de judo, initialement prévus du 1er au 3 mai à Prague, ont été reportés du 19 au 21 juin en raison de la pandémie de coronavirus, a indiqué, jeudi, la Fédération européenne de judo (EJU).

"En raison de la situation sanitaire actuelle en Europe, le comité exécutif de la Fédération européenne de judo et la Fédération tchèque de judo ont mutuellement décidé de reporter les Championnats d'Europe de judo du 19 au 21 juin", annonce l'EJU dans un communiqué.

"Les nouvelle dates ont été approuvées par la Fédération internationale de judo (IJF) et des points pour la qualification olympique seront attribués", précise l'organisation.

L'IJF avait décidé de l'annulation des trois tournois du circuit mondial prévus d'ici à fin avril, le Grand Slam d'Ekaterinbourg (Russie), et les Grands Prix de Tbilissi (Géorgie) et Antalya (Turquie), il y a trois jours. Puis elle avait annoncé le lendemain, la prolongation de sa période de qualification olympique d'un mois, jusqu'au 30 juin.

"La situation engendrée par le Covid-19 a plongé l'EJU, les organisateurs des compétitions et le monde entier dans l'incertitude. Nous avons la certitude que le plus important dans cette période imprévisible est d'agir avec humanité, et de trouver le meilleur compromis", estime le président de l'EJU Sergey Soloveychik.