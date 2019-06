Charline Van Snick : "S'améliorer personnellement est un travail sans fin"

Charline Van Snick, du judogi à la combi de ski - judo - 07/04/2019 Entre un bloc de compétitions, marqué notamment par une médaille de bronze à Ekaterinburg mi-mars et un stage au Brésil sur le point de se terminer, Charline Van Snick, double championne d'Europe et médaillée olympique de judo, s'est octroyée quinze jours au grand air. Entre le Queyras et Tignes, elle a profité des bienfaits de l'altitude pour parfaire sa condition physique, travailler son endurance fondamentale. Quelques jours en haute montagne, loin de tout, pour se vider la tête et se ressourcer. "J'ai l'habitude de faire beaucoup de montagne l'été, entre la Corse et l'île de la Réunion où j'ai réalisé le parcours du GR20 et de la Diagonale des fous. Depuis quelques hivers, j'ai découvert le ski de randonnée, un formidable moyen de continuer à s'entraîner dur en changeant complètement d'environnement. Parce que même si je reste passionnée de judo, c'est important pour moi de pouvoir couper de temps en temps les ponts avec mon quotidien."