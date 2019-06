Charline Van Snick : "Ma place est sur le podium"

Il y a 4 ans, à Bakou, Charline Van Snick remportait le premier de ses 2 titres européens. Un titre conquis lors de la 1ère édition des Jeux européens. A l’époque, la Belge combattait encore en -48kg. Une victoire gravée dans sa mémoire.

" Je suis très fière d’avoir gagné les 1ers Jeux européens " se souvient la médaillée de bronze des Jeux de Londres. " C’est une grande motivation pour moi d’aller là-bas. Je vais me replonger dans ces souvenirs, dans ces sensations. J’espère que ça va me galvaniser ".

Aujourd’hui, la Liégeoise est passée dans la catégorie supérieure avec succès. Elle a décroché 5 médailles l’an dernier sur le circuit international. A 28 ans, Charline Van Snick fait désormais partie du top 5 mondial en -52kg. Rien qu’au niveau européen, ses chiffres sont impressionnants. En 8 participations à l’Euro, Charline Van Snick est montée 5 fois sur le podium (l’or en 2016 et 2015, l’argent en 2013 et 2012 et le bronze en 2010). Son palmarès s’étoffe d’année en année même si elle a connu un coup d’arrêt lors des 2 dernières éditions des championnats d’Europe. A Varsovie en 2017 et à Tel Aviv l’an dernier, la Belge a été éliminée dès le 1er tour.

" J’ai effectivement vécu 2 contre-performances aux précédents championnats d’Europe " reconnait Charline Van Snick. " Pourtant, mes saisons restent très bonnes. L’an dernier, j’ai fait une saison excellente même si je suis passée à côté de mon Euro. Je préfère retenir mon résultat aux championnats du monde et l’ensemble de ma saison. Le fait que j’ai aussi gagné en Grand Chelem pour la 1ère fois de ma carrière, cela reste très positif. L’Euro est une compétition comme une autre. Il y a un titre à la clé, c’est en cela que ce tournoi est particulier. Mais ce sont les mêmes filles en face de moi et je ferai tout pour les battre ".

Cette année, la Liégeoise a peu combattu en compétition. 2 tournois, 1 médaille. La Belge a décroché le bronze lors du Grand Chelem d’Ekaterinbourg. Double championne d’Europe en -48kg, Van Snick veut maintenant s’offrir le titre en -52kg.

" Je sais que je suis tout à fait capable d’aller chercher l’or en -52kg. J’ai fait 5ème aux championnats du monde, je suis 5ème au ranking mondial, j’ai terminé 3ème du Masters, l’événement qui réunit les 16 meilleurs mondiaux par catégorie. Je sais très bien que ma place est sur le podium. Le Jour J, tout le monde veut se battre pour aller chercher cette place et ce sera à moi de faire le travail pour aller chercher cette médaille ".