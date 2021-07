Charline Van Snick encore sous le choc après son élimination : "J’étais dans le brouillard pendant une heure"

Charline Van Snick encore sous le choc après son élimination : "J'étais dans le brouillard... L'aventure de Charline Van Snick aux JO de Tokyo 2020 s'est interrompue brutalement face à la Britannique Chelsie Giles dimanche lors des repêches du judo dans la catégorie -52kg. Touchée à la tête suite au Ippon réussi par son adversaire, la Liégeoise a quitté le stade en chaise roulante. "J'ai pris un gros choc sur la tête et j'étais dans le brouillard pendant une heure", a expliqué Van Snick quelques heures plus tard devant les caméras de la RTBF. "C'est sans doute une petite commotion mais ça va. Je suis tombée sur la tête mais je ne sais plus trop ce qu'il s'est passée. Je ne me souviens plus de rien de toute façon", a ajouté la Belge qui avait perdu une première fois face à l'Italienne Odette Giuffrida en quarts de finale. "J'ai fait une belle journée... pas assez ... mais j'ai fait de beaux combats. J'étais bien concentrée et ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie comme ça sur un tatami. Ça fait plaisir mais ce n'était pas assez. Je ne passe pas loin car les matches perdus se sont joués à des détails et c'est ça qui est difficile." Encore très émue, Van Snick a manifestement du mal à digérer ses défaites. "Je sais que j'étais dominante et que j'avais fait de belles choses. J'ai perdu contre deux filles que j'avais déjà battues donc je sais que je peux les battre. Mais le judo n'est pas une science exacte. Tout peut arriver en une fraction de seconde. C'est ça qui est violent et difficile à digérer." Derrière son masque et malgré la déception, Van Snick a trouvé la force de sourire et de penser au soutien de ses supporters. "Enormément de gens croyaient en moi. Moi aussi, je croyais en moi. Je sais que j'ai des capacités mais ça se joue à des petits détails. Malheureusement, ça ne passe pas. Je n'ai pas envie d'arrêter ma carrière aujourd'hui. Donc, il faut que je digère ça, que je travaille."