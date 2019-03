Charline Van Snick en bronze en -52 kg à Ekaterinebourg

Charline Van Snick a décroché la médaille de bronze en catégorie des moins de 52 kg au Grand Chelem de judo d'Ekaterinebourg, vendredi en Russie. La Liégeoise, 6e mondiale, a battu, sur ippon (étranglement) la Portugaise Joana Ramos (IJF 22), 37 ans, dans le combat pour la 3e place.

Dispensée du premier tour, Charline Van Snick s'est hissée en demi-finales après avoir battu l'Espagnole Estrella Lopez Sheriff (IJF 33) et la Russe Daria Bobrikova (IJF 71) dans son tableau.

En demi-finales, Van Snick, 28 ans, s'est inclinée sur waza-ari au golden score face à l'Israélienne Gili Cohen (IJF 10).

C'est son quatrième podium en Grand Chelem depuis qu'elle a rejoint les moins de 52kg, et le premier depuis un an lorsqu'elle fut 3e à Düsseldorf en février 2018. Elle fut aussi en bronze à Bakou en mars 2017 en Azerbaïdjan et a remporté le Grand Chelem d'Abou Dhabi en octobre 2017.

Charline Van Snick engrange ainsi encore de précieux points dans la perspective des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Il s'agit de sa première médaille en 2019.