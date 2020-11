Casse, Nikiforov et Van Snick, le trident du judo belge à l'Euro de Prague

C’est l’heure de la reprise pour Charline Van Snick. Les derniers rodages avant le retour au combat. Après 9 mois sans compétition, la Liégeoise s’est envolée pour les championnats d’Europe à Prague. Un tournoi important qu’elle n’a pas pu préparer dans les conditions idéales. La Belge a été atteinte par le coronavirus au mois d’août.

"Cela m’a impacté assez longtemps sur le plan sportif" explique la médaillée olympique des Jeux de Londres. "Dans ma vie quotidienne, ça a été difficile quelques jours et je suis rapidement passée à autre chose. Mais au niveau de ma préparation physique et de mes entraînements de judo, j’ai eu des séquelles jusqu’à la mi-octobre".

Privée de compétition pendant de longs mois, Charline Van Snick est impatiente de pouvoir à nouveau se mesurer à la concurrence internationale.

"Mes attentes, c’est de retrouver la compétition, les repères de la compétition" ajoute la Liégeoise, 11ème mondiale en -52kg. "Etre prête le Jour J. Je veux prendre du plaisir parce que c’est un événement qu’on attend depuis très longtemps. On est resté tellement longtemps sans compétition. C’est tout cet engouement que je veux retrouver dans ces championnats d’Europe".

Numéro 1 mondial, champion d’Europe et vice-champion du monde

Charline Van Snick, double championne d’Europe (en 2015 et 2016 en -48kg) ne sera pas le seul atout de la délégation belge. Matthias Casse est champion d’Europe en titre. L’Anversois de 23 ans est numéro 1 mondial dans sa catégorie. C’est le meilleur judoka belge à l’heure actuelle. Mais comme beaucoup, il manque de repères avant ce grand rendez-vous. Il a d’ailleurs fait l’impasse sur le récent tournoi de Budapest en raison d’une blessure.

"J’ai les qualités pour être sur le podium" affirme le tenant du titre en -81kg. "Mais c’est difficile pour moi de me projeter après 8 mois sans compétition. Je n’ai pas pu me mesurer aux autres judokas. J’ai juste pu m’entraîner ici dans ma bulle. Je vais là-bas pour m’amuser, pour combattre et on verra".

3 champions d’Europe dans la délégation belge

L’un de ses partenaires d’entraînement a aussi décroché un titre européen. C’était il y a 2 ans à Tel Aviv pour Toma Nikiforov. Les blessures sont derrière lui. Le Bruxellois s’est rassuré lors du Grand Chelem de Budapest. C’est un atout de poids dans une délégation belge composée de 14 judokas.

"En Belgique, dans l’équipe au complet, on a 3 champions d’Europe avec Matthias, Charline et moi" rappelle le judoka du Crossing Schaerbeek qui combat en -100kg. "Ce n’est pas rien pour un petit pays comme la Belgique. On est rarement sous-estimés. Quand nos adversaires affrontent un Belge, ils savent que ça va être compliqué. Je pense qu’on a une équipe solide et qu’on va bien se débrouiller".

De l’impatience et de l’ambition… Double sentiment pour les judokas belges avant cet Euro qui est une nouvelle étape sur la route des JO. C’est aussi le dernier tournoi de l’année 2020. Une ultime occasion de briller dans cette saison où presque tous les tournois ont été annulés à cause du coronavirus.

Programme des judokas belges:

Jeudi 19/11:

Anne-Sophie Jura (-48kg/IJF43), Ellen Salens (-48kg/IJF56), Charline Van Snick (-52kg/IJF11), Amber Ryheul (-52kg/IJF44), Mina Libeer (-57kg/IJF44)

Jorre Verstraeten (-60kg/IJF18), Kenneth Van Gansbeke (-66kg/IJF39)

Vendredi 20/11:

Gabriella Willems (-70kg/IJF25), Roxane Taeymans (-70kg/IJF34)

Jeroen Casse (-73kg/IJF211), Matthias Casse (-81kg/IJF1), Sami Chouchi (-81kg/ IJF27)

Samedi 21/11 :

Sophie Berger (-78kg/IJF38), Toma Nikiforov (-100kg/IJF43)