Casse, médaille d'or (-81 kg): "Le seul objectif reste les JO de Tokyo"

Matthias Casse a remporté son premier titre dans un tournoi de Grand Chelem de l'IJF World Judo Tour, dimanche à Paris-Bercy.

Malgré le prestige de ce tournoi, la victoire dans la capitale française n'était pas un objectif en soi pour le vice-champion du monde.

"Il n'y a qu'un seul objectif cette année et ce sont les Jeux olympiques. Le but à Paris était de présenter un bon judo sur le tatami". Et cela a bien fonctionné car en finale contre l'Ouzbek Sharofiddin Boltaboev, le public français, connaisseur, était derrière notre compatriote et cela grâce au judo spectaculaire que le vice-champion du monde avait déployé jusque-là.

Son entraîneur Mark Van der Ham a confirmé après le match : "Matthias a peut-être semblé plus offensif que jamais, mais cela dépend surtout à ce que l'adversaire a à offrir en termes d'occasions. Matthias est maintenant en mesure d'en faire un usage très efficace".

"C'est ma première médaille d'or dans un Grand Chelem et en plus à Paris, la Mecque de tous les tournois", a déclaré Matthias Casse, satisfait. "J'ai pu terminer 2019 avec l'or aux Masters et maintenant commencer 2020 avec l'or à Paris".