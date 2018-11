Casse-Chouchi : le problème… de luxe du judo belge !

En perspective des Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo, le judo belge est confronté à un problème... mais un problème de luxe. Le règlement est clair : aux J.O., contrairement aux Championnats du Monde, chaque pays n'a droit qu'à un seul représentant par catégorie de poids. En moins de 81 kilos, deux talentueux judokas se tiennent de très très près : le Bruxellois Sami Chouchi, vice-champion d'Europe séniors 2018, et l'Anversois Matthias Casse, champion du Monde juniors 2017.

Il y a deux semaines, Casse a battu Chouchi après prolongation en finale du Championnat de Belgique à Anvers. Les deux garçons s'affrontent souvent à l'entraînement mais là, c'était leur tout premier face-à-face en compétition officielle. Un face-à-face de haute voltige apprécié à sa juste valeur par le public.

La concurrence entre les deux athlètes sera intense les prochains mois. Et ils le savent. Un Flamand, un Wallon mais un seul ticket pour le Japon. Samuël Grulois vous propose une interview croisée de ces deux garçons à la musculature impressionnante mais à la gentillesse déconcertante.

Matthias Casse

" On a presque le même niveau. On fait partie de l’élite mondiale. C’est une situation intéressante pour moi et pour lui ! C’est bien pour le judo belge. Les petits garçons et les petites filles qui font du judo en Belgique nous regardent et j’espère que cela va les motiver. Ils peuvent voir que c’est possible d’être un judoka du top même si on est jeune. C’est encourageant pour Sami, pour moi. J’espère qu’on aura un beau futur. Pour les Jeux Olympiques de 2020, il n’y aura qu’un seul qualifié par nation. Impossible de dire qui ira. Avant les J.O., il y aura encore des Championnats du Monde, des Championnats d’Europe, des Masters… des compétitions importantes qui devront nous départager. On verra après tout ça qui est le meilleur et qui représentera la Belgique à Tokyo. Chouchi est un judoka très dangereux. Son Uchi-mata (NDRL : impressionnante technique de hanche) est parfait. Et puis, Sami est une magnifique personne, un ami hors-tatami. Combattre contre lui est toujours difficile. Je peux apprendre beaucoup de lui, et c’est vice-versa. "

Sami Chouchi

" Puisqu’il n’y a qu’un seul ticket pour les J.O., le meilleur des deux ira. Et le meilleur performera ! Celui qui ira fera une médaille ! C’est d’ailleurs ce que j’avais déjà dit avec Dirk Van Tichelt avant Rio 2016. Je m’étais vu un moment passer devant lui avant de me péter l’épaule… Peu importe ce que les autres pensaient mais moi je me voyais me qualifier. Aujourd’hui, je prouve que j’avais le niveau. Et avec Matthias, ce sera la même chose. Celui qui ira aura tout le potentiel pour faire une médaille. Être à deux pour une place, c’est un problème de luxe oui, c’est plutôt chouette. Vous savez, j’ai eu des offres pour combattre pour d’autres pays comme la Tunisie ou le Maroc mais je n’en vois pas l’intérêt. Et pourtant, on me proposait de l’argent. Mais je n’ai pas envie de me défiler. Je veux montrer ce que je vaux pour la Belgique. "