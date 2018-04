Anne-Sophie Jura déçue mais rassurée quant à son niveau

Anne-Sophie Jura (IJF 33) était évidemment déçue après avoir perdu son combat pour la médaille de bronze en moins de 48kg contre la Serbe Milica Nikolic (IJF 6), jeudi à l'Euro de judo de Tel Aviv en Israël. La judoka du club de Frameries s'est toutefois rassurée quant à une probable qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.

Pour son deuxième Euro, la Belge de 25 ans a donc échoué au pied du podium. "J'avais battu Nikolic au Grand Chelem de Tokyo en décembre, je savais donc que ce combat allait être compliqué mais que j'étais capable de la battre", a déclaré Jura après son combat. "Jeudi, j'ai dû aller trois fois au golden score et c'est éprouvant physiquement sur le long terme. J'ai prouvé que j'avais ma place au sommet de ma catégorie. La transition depuis les juniores a été compliquée mais j'ai continué à y croire et chaque défaite a été un stimulant à s'entraîner plus dur encore. Je suis maintenant convaincue que je peux me qualifier pour les JO."

Son coach Cédric Taeymans partage cet avis. "Elle va encore faire des progrès car elle aime s'entraîner. Son judo n'a jamais été aussi bon et il va encore s'améliorer. Anne-Sophie est partie à la faute après ses longs combats de la journée", a expliqué Taeymans après la défaite de sa protégée au golden score sur un waza-ari.