Anne-Sophie Jura battue dans la finale pour le bronze

Anne-Sophie Jura s'est inclinée en finale pour le bronze (-48kg) face à la Serbe Milica Nikolic à l'Euro de Tel Aviv. Notre a été battue par immobilisation au golden score.



La Montoise, qui aurait pu décrocher son premier podium international, termine cinquième.



Elle avait jusque-là réalisé un très bon tournoi. Elle ne s’était inclinée que face à la Russe Irina Dolgova, vice championne d’Europe 2017, en quarts de finale. Pour le reste, elle a à chaque fois battu des adversaires mieux classée qu’elle.



Jura a commencé ses repêchages par une victoire sur waza-ari au golden score contre la Slovène Marusa Stangar (IJF 20), 20 ans et lauréate du GP de Tbilissi au début du mois. La Belge de 25 ans, qui a récemment ajusté sa préparation diététique, était ensuite opposée, pour une médaille de bronze, à Milica Nikolic.

Plus tôt dans la journée, Jura a débuté sa compétition par un succès contre la Néerlandaise Amber Gersjes (IJF 26), qui a reçu trois pénalités. La Belge a continué sur sa lancée en battant l'Espagnole Julia Figueroa (IJF 19) au golden score grâce à une immobilisation. En quarts de finale, elle a perdu contre la Russe Irina Dolgova, 3e mondiale, et a donc été envoyée en repêchages en quête d'une médaille de bronze.



En 2017, la Belgique était rentrée de Varsovie sans médaille alors que Charline Van Snick (or en -48kg) et Toma Nikiforov (argent en -100kg) s'étaient illustrés en 2016 à Kazan.