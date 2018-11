Alessia Corrao, la révélation du judo belge : "Les bras, c'est grâce à papa"

Une découverte en judo… Elle s’appelle Alessia Corrao, elle n’a que 16 ans et représente l’avenir du judo belge. La Liégeoise qui combat dans la catégorie des moins de 63kg a brillé sur les tatamis dans cette année 2018. La sociétaire du club de Visé a décroché une médaille de bronze à l’Euro (espoir) et… a aussi remporté le bronze aux Jeux Olympiques de la Jeunesse à Buenos Aires. Des performances retentissantes pour ses débuts sur la scène internationale.

"Je suis une fille très hargneuse. Quand je monte sur le tatami, ça se voit à mon regard. C’est ça qui fait le petit plus. J’ai un judo différent des autres filles, c’est peut être pour cette raison que j’arrive à faire ma place dans les grands tournois."

Le tournoi qui l’a révélée date du 7 octobre dernier. Alessia Corrao décroche le bronze aux JO de la Jeunesse. Une médaille remportée au terme d’une mémorable immobilisation.

"Je me suis dit… Je ne peux pas lâcher ! C’est maintenant ! La médaille est là au bout des 20 secondes. Je me répétais… je ne peux pas lâcher. Je tenais de toutes mes forces. Je regardais le chrono. Pas lâcher… Impossible !"

La jeune judokate a pris conscience que ce n’était pas une médaille comme les autres : "Je me suis dit… Je passe un cap. Ce n’est pas une bête compétition dans la province. C’est un gros truc !"

Une sacrée performance pour la Liégeoise qui découvre le judo à l’âge de 7 ans. Un véritable coup de cœur. La gamine hyperactive trouve LE sport qui canalise son énergie débordante. Un sport qu’elle a dans la peau.

"Je me suis fait tatouer une ceinture de judo au niveau du pied. Pour moi, ça fait partie de ma vie. C’est le seul truc où je peux me retrouver. Toute mon enfance, j’ai fait ça. Pour moi, c’est quelque chose de fort. Et je me suis "marqué" car je pense que c’est le judo et moi. C’est une histoire."

C’est la belle histoire d’une ado de 16 ans qui vit pour le judo ! 2018, année de l’éclosion ! Troisième à l’Euro, troisième aux JOJ, Alessia Corrao tape dans l’œil des coachs de la fédération.

Nicole Flagothier, coach à la fédération francophone belge de judo : "Elle a un judo fort accrocheur, elle aime bien le corps à corps. Pour les filles, c’est rare mais elle est très explosive. C’est naturel. Elle a le sens du combat, du déplacement. C’est quelqu’un de doué."

Cédric Taymans, directeur technique de la fédération francophone belge de judo: "Elle est très intuitive et quand elle monte sur un tapis, on voit sa détermination. Elle a des gros atouts pour une judokate. C’est une puncheuse !"

C’est une fille douée et dotée d’une puissance physique impressionnante. Une force qu’elle entretient durant l’été sur les chantiers avec son père entrepreneur.

Joseph Corrao, papa d’Alessia : "Elle est déjà venue travailler avec moi il y a 2-3 ans. Elle maçonnait, elle a pris la truelle et elle a mis quelques briques. Ça allait franchement". Alessia confirme : "J’allais avec lui et j’allais l’aider un peu. Les bras, c’est grâce à papa !"

Alessia Corrao marche désormais sur les traces de Lola Mansour, Jorre Verstraeten et Toma Nikiforov. Des judokas belges qui, comme elle, ont décroché par le passé une médaille aux Jeux Olympiques de la Jeunesse.

"Pour moi, eux, c’est des grands ! Ils représentent une source de motivation. Je me dis que j’ai la capacité d’aller plus loin. C’est à moi de mettre toutes les chances de mon côté pour essayer de faire comme eux et suivre leur chemin. Je rêve de faire encore plein de podiums et j’espère aller le plus haut possible. J’espère aussi connaitre les Jeux Olympiques. J’ai fait les petits, maintenant place aux grands."