100% Sport, le coup de sonde : Trois médailles belges à l'Euro de Judo, un bilan satisfaisant ?

Matthias Casse s'empare du bronze face à Sami Chouchi - Euro Prague 2020 - Judo -81kg - 20/11/2020 Ils rêvaient de se retrouver en finale, mais ils se sont affrontés dans un combat pour la médaille de bronze. Matthias Casse et Sami Chouchi, 2 Belges pour une médaille dans la catégorie des moins de -81kg. D’un côté, Matthias Casse, Anversois de 23 ans et champion d’Europe en titre et numéro 1 mondial. En face, Sami Chouchi, Bruxellois de 27 ans vice-champion d’Europe il y a 2 ans. C’était leur toute première confrontation sur le circuit international. Le seul précédent entre eux date des championnats de Belgique en 2018. Une finale spectaculaire remportée à l’époque par l’Anversois. Aujourd’hui, le remake belgo-belge a tourné à l’avantage de Matthias Casse. Il s'est imposé à l'issue d'un combat interminable. Près de 10 minutes d'un duel acharné. Matthias Casse a battu Sami Chouchi par ippon dans le golden score. Une victoire au bout de l'effort! Cette médaille de bronze est la 3ème pour le judo belge dans cet Euro de Prague après celles décrochées hier par Charline Van Snick (-52kg) et Jorre Verstraeten (-60kg).