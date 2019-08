Wegnez, meilleur joueur du tournoi : "Gagner 5-0 en Belgique, on ne pouvait pas rêver mieux !"

Les Red Lions ont remporté ce samedi l’euro de Hockey. En plus d’avoir décroché ce sacre collectif, ils ont reçu plusieurs récompenses individuelles. Notamment celle du meilleur joueur du tournoi, revenue à Victor Wegnez. Il était sur un petit nuage à l’issue de la rencontre. "Je pense qu’on ne pouvait pas rêver mieux. Gagner 5-0 en Belgique… devant nos supporters. C’est quelque chose qu’on ne va jamais oublier. Pour les 18 joueurs qui ont joué c’est quelque chose d’unique et les photos vont être imprimées en grand chez moi. Pour ne jamais oublier et m’en rappeler tous les jours, chaque minute."

Le titre au bout de la finale, mais aussi et surtout la manière… "Chapeau à nos coachs, ils ont fait un boulot extraordinaire depuis le début du tournoi. Tactiquement on a été très solide. On connaissait leurs points forts et leurs faiblesses et on a appuyé là où ça faisait mal. On a mis cinq goals, on n’en a pas encaissé."

Et évidemment tout cela dans une ambiance survoltée, à domicile. "Ils ont été fantastiques du premier match au dernier, de la première minute à la dernière seconde. Le match dont tout le monde se rappellera c’est la demi-finale où on est mené 2-0 contre l’Allemagne, l’appel de Vincent Vanasch. Ça pouvait faire 0-3 contre nous… au final le public commence à s’enflammer. On se sent pousser des ailes et grâce à eux on revient au score et on passe devant et ça, c’est un sentiment qu’on n’oubliera jamais."