Wavre et son futur stade de hockey veulent accueillir l'Euro en 2023

C'est désormais une certitude, Wavre aura d'ici deux ans un stade de hockey qui lui permettra d'accueillir les rencontres des Red Panthers, des Red Lions et de se porter candidat à l'organisation de grands événements.

"La Ville de Wavre, l’Association Royale Belge de Hockey et le Lara Hockey Club ont conclu un accord de collaboration afin de mener à bien la construction d’un stade régional de hockey à Wavre, peut-on lire sur le site officiel de la Fédération. Ce projet bénéficiera d’un subside important de la Région wallonne, ainsi que d’un soutien annoncé de la Province du Brabant wallon. Le Stade Justin Peeters, ancien stade du Racing Jet de Wavre, sera reconverti en infrastructure de hockey de haut niveau. Un terrain de hockey de niveau international y sera construit, avec un système d’éclairage répondant aux normes les plus exigeantes de la Fédération Internationale de Hockey. La tribune existante sera complètement rénovée et sera complétée par de nouveaux gradins de l’autre côté du terrain, pour atteindre une capacité d’environ 4000 places. Il sera tenu compte de la possibilité d’augmenter la capacité du stade avec des installations temporaires, en cas de gros événement international."

Officieusement, ce nouveau temple du hockey pourra être considéré comme le stade national, puisque celui prévu à Bruxelles ne verra pas le jour avant plusieurs années... et sans doute pas avant 2026.

"Le Lara HC et l’ARBH se partageront l’utilisation des nouvelles infrastructures : le terrain, la tribune et les espaces qu’elle contiendra (vestiaires, bar, salle de réunion, salle polyvalente...), poursuit le communiqué de l'ARBH. L’intention est que les travaux soient complètement terminés au printemps 2022. L’ARBH va d’ailleurs rentrer sa candidature pour l’organisation des Championnats d’Europe de hockey en 2023 à Wavre."

Anvers a récemment accueilli à deux reprises l'Euro de hockey (2013 et 2019), mais aucune ville wallonne n'a encore hébergé cette prestigieuse compétition, dont les Red Lions et les Néerlandaises sont les tenants du titre.