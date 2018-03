Waterloo Ducks, Dragons et Léopold se détachent en tête du classement

Les trois premiers au classement de l'Audi Hockey League se sont tous imposés à l'issue de leurs déplacements délicats, dimanche, lors de la 15e journée du championnat messieurs de hockey.

Le Waterloo Ducks, autoritaire vainqueur 0-6 au Daring, le Dragons, tout aussi réaliste 0-4 au Racing, et le Léopold, qui a décroché un important succès 0-1 à La Gantoise, prennent ainsi dans l'ordre le large en tête du classement, à sept journées de la fin de la compétition régulière.Contre Boon, Charlier & Co, les champions en titre du Dragons ont rapidement trouvé le chemin des filets dès la première minute via Van Aubel. Rubens doublait l'avance en fin de première mi-temps (32e), avant qu'Hendrickx (pc, 48e) et à nouveau Van Aubel (54e) ne fixent le score en deuxième période.

Les Anversois, avec 35 points, pointent toujours à trois unités du Waterloo Ducks (38). Le Léopold, avec 30 points, prend lui un peu d'air en vue du top 4 final, qualificatif pour les playoffs, puisque le Racing, 4e, est désormais relégué à 4 unités et La Gantoise, 5e, à 5 points. Statu quo en bas de classement, avec les défaites du Beerschot (4-3 au Braxgata), du Daring et de Louvain (2-1 à l'Herakles). Seule la lanterne rouge du Pingouin a réussi à décrocher un point pour l'honneur à l'Orée (1-1).

Afin de rattraper la journée remise du 25 février dernier, les douze équipes de Division Honneur disputeront un double week-end en fin de semaine prochaine, avec une première série de duels en nocturne jeudi et vendredi, avant une 17e journée classique, dimanche après-midi.