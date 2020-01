Vincent Vanasch, le gardien des Red Lions, va quitter le Waterloo Ducks pour Rot-Weiss Cologne

Vincent Vanasch, le dernier rempart des Red Lions, double meilleur gardien du monde (2017 et 2018), a annoncé lundi sur les réseaux sociaux son départ du Waterloo Ducks pour Rot-Weiss Cologne, en Allemagne, qu'il rejoindra l'été prochain.

Vanasch, 32 ans, a évolué sous le maillot du Pingouin, de Louvain, d'Oranje-Zwart aux Pays-Bas et des Delhi Waveriders en Inde. Depuis 2016, il défend les buts du Waterloo Ducks, où il avait déjà joué entre 2010 et 2014.

Vanasch a remporté la Coupe du monde 2018 et l'Euro 2019 avec la Belgique et disputé la finale des Jeux Olympiques 2016 et de l'Euro 2013 et 2017.

Avec le Watducks, il a remporté l'an passé l'Euro Hockey League, la principale compétition de clubs en Europe. En finale, les Waterlootois avaient battu... Rot-Weiss Cologne.