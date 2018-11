Victorieux du Canada, les Red Lions lancent en douceur leur Mondial

Les Red Lions ont légèrement tremblé pour s’imposer face au Canada (2-1) lors du match d’ouverture de la Coupe du Monde 2018 disputée à Bhubaneswar en Inde.

Aux commandes de la rencontre dès la 3ème minute grâce à un joli tip-in de Felix Denayer, les hockeyeurs belges n’ont pas dû forcer leur talent pour dicter le tempo face à la 11ème nation mondiale.

Dans le deuxième quart temps, Thomas Briels a d'ailleurs profité d’un beau service d’Arthur Van Doren pour doubler la mise (22’).

Mais tout n'a pas été rose, non plus. Si les hommes de Shane McLeod ont largement dominé cette partie, ils ne sont pas parvenus à se mettre à l’abri et se sont fait peur en fin de rencontre en voyant les Canadiens réduire l’écart par Mark Pearson (48’) sur pc.

"On s’attendait à gagner, c’était l’objectif numéro 1. Il est atteint mais on s’attendait à avoir une plus grande différence de buts. C’était un autre objectif parce qu’on sait que cela va compter probablement pour le classement dans le groupe. On voulait mettre quelques goals en plus mais on est tombé sur une très bonne défense du Canada avec un bon gardien. Ce n’était pas si facile" analyse John-John Dohmen au micro de la RTBF. En première mi-temps nous avons bien joué, on a beaucoup d’occasions mais elles ne sont pas rentrées. Parfois par mal chance, parfois à cause d’un bel arrêt du gardien. Par contre, en deuxième mi-temps on n’en a pas eu beaucoup et c’est dommage parce que c’est là qu’on aurait dû mettre l’accélérateur. On a un peu moins bien joué."

"Je ne sais pas si on s’est réellement fait peur, juge pour sa part Cédric Charlier. En termes d’occasions et de PC créé on a fait un match plutôt correct pour un premier match de championnat du monde. Après, c’est sûr qu’ils ont quand-même une occasion pour revenir à 2-2 et là cela aurait été bien évidemment différent. Maintenant on est content malgré tout d’avoir pris les trois points. Il ne faut quand-même pas sous-estimer l’événement, c’est un championnat du monde et c’est toujours particulier donc le fait de commencer avec une victoire c’est assez positif."

Pour la suite, il faudra se montrer bien plus efficace, notamment sur penalty corner (0 conversion en 7 tentatives face au Canada).

"Lors du dernier match amical on a mis trois penalties corners sur trois avec trois tireurs différents donc ça a très bien marché, explique Dohmen. Ce n’est pas aujourd’hui qu’on doit s’en faire mais c’est clair que pour gagner un tournoi il faut les mettre. Alors j’espère qu’au bon moment on marquera nos pc."

"Dans ce type de compétition c’est comme aux JO, il y a de toute façon un petit peu de nervosité. Et puis dans tous matches il faut un petit peu de réussite. Aujourd’hui, on a un poteau, on a des occasions que l’on peut mettre, on a zéro sur sept sur PC. Donc voilà cela ce sont les détails que l’on doit améliorer dans la compétition. Ce sera très long ici. Donc on a à cœur de grandir dans le tournoi et on a de quoi s’améliorer dans les prochains matches" assure encore Charlier.

Les Red Lions joueront encore deux matches dans ce groupe C, contre l’Inde (dimanche prochain à 14h30, heures belges) et l’Afrique du Sud (samedi 8 décembre à 12h30, heures belges).