Victor Wegnez après la victoire des Red Lions 1-6 en Allemagne : "On ne savait pas qu'on allait être aussi bon directement dans un match international"

Après les Red Panthers qui se sont inclinées plus tôt contre l’Allemagne, les Red Lions, l’équipe nationale belge masculine de hockey, se sont imposés 1-6 en Allemagne, ce mardi, à Düsseldorf, dans le cadre de la Hockey Pro League, pour leur premier match après plus de six mois d’absence en raison de la pandémie de Covid-19.

Nos Red Lions ont sorti une grosse prestation, comme nous le confirme à notre micro Victor Wegnez : "Le goal d’ouverture nous a fait du bien car on a commencé timidement. L’Allemagne a bien joué le coup, mais le 0-2 leur a coupé les jambes et on a déroulé avec un peu plus de pressing en seconde période et c’est vrai qu’on a eu plus facile."

Et d’ajouter sur le retour après sept mois sans revoir l’équipe : "C’était un plaisir de retrouver les copains après sept mois d’attente. On ne savait pas qu’on allait être aussi bon directement dans un match international. C’est une prestation collective sur la base de notre lancée d’il y a sept mois et c’est bien que l’on n’ait pas perdu le rythme."

Si le score est sans appel, il reste cependant des choses à améliorer pour le joueur : "C’est un premier match, donc c’est vrai qu’il y a des choses à améliorer, notamment les occasions concédées. Heureusement, ils n’ont pas vraiment eu de réussite. Mais s’ils mettent leurs occasions, c’est un match différent. On doit aussi travailler la rigueur défensive dans notre cercle et sinon c’est de bon augure pour la suite."

Les Red Lions signent un cinquième succès en sept rencontres, avec aussi un partage (et une victoire aux shoot-outs) et une défaite, et sont en tête du classement. Les deux équipes s’affronteront à nouveau mercredi. "Demain, ce ne sera pas la même équipe, mais les principes de jeux restent les mêmes. C’est la force de notre équipe, on a 25 joueurs qui peuvent jouer", conclu Victor Wegnez.