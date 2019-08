Vanasch espère entendre tout le stade chanter la Brabançonne jeudi en 1/2

Le gardien des Red Lions Vincent Vanasch a été l'un des grands artisans de la qualification de la Belgique pour les demi-finales messieurs de l'Euro de hockey à Anvers, dimanche soir à la Wilrijkse Plein. En gardant sa cage inviolée face à l'Angleterre, le Bruxellois de 31 ans a permis à son équipe de rester dans le match alors qu'elle était malmenée par la 6e nation mondiale. Au final, grâce à deux penalty corners (pc), les hommes de McLeod l'ont emporté 2-0, assurant ainsi déjà leur présence dans le dernier carré.

"Il était super important de garder le 1-0 le plus longtemps possible", a expliqué le meilleur gardien mondial actuel en revenant sur son match de la veille, lundi lors d'un point presse à l'hôtel des joueurs.

"On sentait que les Anglais étaient en passe de prendre l'ascendant sur nous, tandis qu'une fois que l'on a doublé l'avance ils se sont écroulés et n'ont plus rien fait de bon", selon Vanasch, auteur de plusieurs grands arrêts, notamment sur pc. "Pour beaucoup de monde, c'est devenu quasi normal que j'intervienne sur ces actions, mais je peux vous assurer que c'est tout l'inverse", explique-t-il.

"Certains gestes que l'on considère banals, sont très difficiles à exécuter. D'abord par la tension qui existe dans le match, mais aussi parce qu'il y a tellement de détails qui interviennent et que l'on ne voit pas, comme les petits pas en avant que je fais, les balles souvent touchées et déviées juste devant moi, les attaquants adverses qui sont très présents aux rebonds, etc."

Il n'y a pas si longtemps, le genre de duel serré comme celui de dimanche contre l'Angleterre aurait pu déstabiliser l'équipe belge à un moment donné, mais ce n'est plus le cas depuis son titre de championne du monde acquis en décembre dernier en Inde. "Avant Rio, on aurait pu perdre ce type de match. Après Rio on aurait fait match nul, et maintenant on le gagne. On a grandi en confiance et en expérience depuis la Coupe du monde de Bhubaneswar."

Un titre mondial qui n'a cependant pas bouleversé la vie du dernier rempart des Waterloo Ducks, récent vainqueur de l'EHL, la Coupe d'Europe des clubs. "Non, ma vie n'a pas changé depuis notre sacre mondial. J'ai une belle étoile sur le maillot, mais cela ne m'a pas permis d'acheter une maison. Ce qui a changé ma vie c'est de l'avoir fait avec ces gars-là. Maintenant on aimerait tous être champions d'Europe, de plus devant notre public", selon Vanasch, qui à l'instar de Felix Denayer est jeune papa.

"On a l'occasion de voir nos familles au village du tournoi 20 minutes après les matchs, mais en réalité cela se réduit plutôt à 5 minutes tellement nous sommes sollicités pour des photos ou des autographes. Mais on le fait avec plaisir. Il est parfois difficile de rester dans notre bulle avant les rencontres lorsque l'on se rend au stade et au terrain. Le public ne se rend pas toujours compte que c'est important si l'on veut prester au plus haut niveau. Mais c'est génial de jouer à la maison. Mon plus grand souhait est d'entendre chanter la Brabançonne par tout le monde dans le stade jeudi en demi-finales", aspire en guise de conclusion celui qui ose également rêver d'un titre olympique dans moins d'un an à Tokyo.