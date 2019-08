Van Den Balck : "Les Red Lions ont eu un rappel à l'ordre contre l'Angleterre"

Belgique - Angleterre : 2-0 - Red Lions - Euro 2019 - 18/08/2019 Les Red Lions ont gagné leur deuxième match de l’Euro face à l’Angleterre, 2-0. Cette victoire conjuguée à la première contre l’Espagne 5-0, leur permet de rejoindre les demi-finales. Les deux buts du jour ont été inscrits sur PC par Tom Boon et Alexander Hendrickx, dans le premier et dernier quart-temps. Si la rencontre a été un peu plus compliquée, les Red Lions n’ont pas paniqué et ont assuré l’essentiel. Reste à savoir s’ils termineront en première ou deuxième position de leur groupe. Réponse, face au Pays de Galles mardi.