Une finale inédite entre le Léopold et le Beerschot chez les messieurs

Le Léopold et le Beerschot se sont qualifiés dimanche pour la finale de la Hockey League, le championnat de Belgique messieurs de hockey sur gazon qui se jouera en deux manches, samedi et dimanche prochains à Lierre.

Lors de la manche retour des demi-finales, ces deux clubs se sont imposés à domicile - 2-1 pour le Léopold face aux champions en titre du Dragons et 4-2 en faveur du Beerschot contre l'Herakles - se qualifiant après deux partages réalisés mercredi dans les duels de la manche aller (2-2 au Dragons et 3-3 à Lierre).

Dans ses installations de l'avenue Dupuich, le Léopold a mené 2-0 face aux champions des quatre dernières saisons. L'international français Gaspard Baumgarten a ouvert la marque dès la 10e minute après une erreur défensive des Anversois, Kane Russell doublant la marque en début de deuxième mi-temps sur pc (46e). L'Irlandais Shane O'Donoghue réduisit bien l'écart 4 minutes plus tard (50e), mais la défense uccloise tint bon jusqu'au terme, même lorsque le Dragons joua à onze dans le jeu.

Nanti de 27 titres de champion de Belgique - le dernier date de la saison 2004-2005 - le Léopold aura donc le Beerschot comme adversaire en finale. Les Ours anversois ont rapidement pris l'ascendant sur leurs homologues de Lierre pour mener 3-0 au repos, via des réalisations de Thomas Carson (7e et 22e) et Gaëtan Perez (15e). Carson, à nouveau lui, enfonça encore un peu plus le clou en début de deuxième mi-temps (36e). Les buts de Louis Hottlet (49e) et Nick Haig (63e) tombèrent bien trop tard pour mettre la qualification du 'Bee' en péril.

Le club de Kontich n'a plus connu la joie de fêter un sacre national depuis 1944 avec un 7e titre obtenu durant une période difficile, où le hockey de l'époque était peu comparable au sport qu'il est devenu depuis lors.

Les deux manches messieurs de la finale sont programmées samedi 11 et dimanche 12 mai à partir de 13h30, dans les installations de l'Herakles, à Lierre. Plus tôt lors de chaque journée, dès 11h00, les deux duels entre le Dragons et l'Herakles permettront de désigner l'équipe terminant 3e du championnat, à qui reviendra le troisième ticket pour la prochaine campagne d'Euro Hockey League (EHL).