Troisième partage dans le Champions Trophy pour les Red Lions

La Belgique a enregistré son troisième partage du tournoi en réalisant un nul 1-1 (mi-temps: 0-1) avec l'Inde, 6e nation mondiale, pour son quatrième match du Champions Trophy de hockey (messieurs) jeudi à Breda, aux Pays-Bas. Les Red Lions, classés au 3e rang mondial, comptent trois unités au classement et héritent ainsi de la sixième et dernière place au classement, à égalité de points avec le Pakistan, auteur jeudi d'un succès 4-1 face à l'Argentine.

L'Inde a pris l'avance dans le 1er quart-temps sur son 2e penalty corner, transformé par Harmanpreet Singh (10e). Malgré de nombreuses occasions et quelques poteaux de part et d'autres, la Belgique n'a réussi à égaliser qu'à deux minutes du terme, via Loïck Luypaert, sur pc (58e).

Au classement, l'Inde a repris la tête avec 7 points en 4 matchs. Elle devance l'Australie (7 points) et les Pays-Bas (6), qui se rencontrent en soirée.

La Belgique, avec ses trois nuls contre l'Australie (3-3), l'Argentine (1-1) et l'Inde (1-1), et sa défaite (1-6) contre les Pays-Bas, est sixième et dernière avec 3 points. Elle affrontera encore le Pakistan (FIH 13) vendredi avant les matchs de classement de dimanche.