Trois clubs néerlandais rejoignent l'Herakles dans le dernier carré de l'EHL

Outre Kampong, tombeur du Racing en quart de finale de l'Euro Hockey League (EHL), les deux autres clubs néerlandais de Bloemendaal et Rotterdam ont réussi à se qualifier pour le Final Four de la plus haute compétition continentale de clubs, lundi à Rotterdam. Ces trois équipes du championnat reconnu comme le meilleur mondial rejoignent ainsi l'Herakles, seul club à défendre la Belgique en demi-finales, les 26 et 27 mai, à Bloemendaal, à proximité d'Haarlem, aux Pays-Bas.

Si Kampong avait privé le Racing dimanche d'une place en demies, Bloemendaal, déjà victorieux en quart du Dragons 8-0, a lui remis le couvert lundi sur le même score face aux Français du Paris Saint-Germain, tandis que Rotterdam prenait la mesure 13-1 des Allemands d'Uhlenhorst Mülheim.

Avec les éliminations conjuguées du Dragons et du Racing durant ce KO16, seul l'Herakles, victorieux dimanche en quart des Espagnols du Polo de Barcelone 7-6 aux shoot-outs, défendra pour une place en finale les couleurs de la Belgique contre Kampong, lauréat de l'édition 2016, champion en titre et leader actuel du championnat des Pays-Bas.