Tom Boon né pour le hockey : "J'ai reçu un stick comme cadeau de naissance"

Durant le confinement lié au coronavirus, nous tentons, au travers d'articles divers et variés, de prendre des nouvelles des sportives et sportifs belges. Comment vivent-ils cette période ? Comment font-ils pour poursuivre l'entraînement ?

Depuis la semaine dernière, nous vous proposons de suivre des directs sur Instagram. Après avoir accueilli Thierry Neuville, Thomas Meunier ou Roméo Elvis, nous avons fixé rendez-vous à Tom Boon ce lundi à 18H.

"C'était un peu difficile de garder la motivation après l'annonce du report des Jeux Olympiques et la fin de saison en hockey. On allait vivre les moments les plus gais de la saison. On reste des professionnels, il faut se maintenir en forme. On sera prêt et frais pour 2021. On a reçu un programme très clair du préparateur physique de l'équipe nationale. On alterne la course et le fitness", détaille d'entrée notre compatriote.

Le hockey, une passion qui colle à la peau de Tom Boon : "J'ai reçu un stick comme cadeau de naissance. Ma famille y jouait, ma maman a fait une longue carrière en hockey. Mon papa était footballeur, j'ai joué un peu mais ça n'a pas duré longtemps. J'ai passé beaucoup de temps au club, c'était dur de me décrocher du gazon. C'est vrai que j'étais un peu maladroit, je cassais pas mal de choses à la maison. J'ai perdu des dents, j'ai eu des commotions aussi (sourire). Le numéro 27 ? Je voulais un numéro que personne n'avait. C'était le numéro de Vincent Kompany à Anderlecht. J'avais beaucoup de respect pour lui, je le trouvais exceptionnel."

Le hockeyeur belge de 30 ans abordera aussi son meilleur moment (le titre de champion du monde), son pire souvenir (la finale perdue à Rio), la bonne ambiance dans son club (et le plaisir de la troisième mi-temps), son statut de premier joueur professionnel belge ou encore sa passion, depuis trois ans, pour le golf.