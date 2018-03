Tom Boon, icône du hockey belge

A vingt-huit ans, l’attaquant des Red Lions est l’une des grandes stars du hockey mondial. Son nom résonne aux quatre coins de la planète et fait rêver tous les jeunes joueurs et joueuses du pays. Entre célébrité, médailles d’argent et stages de hockey, Tom Boon s’est confié à notre partenaire Tip-in Magazine, à moins d’un an de son prochain grand objectif, la Coupe du Monde.

Depuis septembre, vous avez disputé le premier tour du championnat avec le Racing, la finale de la World League et un stage avec les Red Lions en Nouvelle-Zélande, les finales en salle et la Coupe du Monde avec les Indoor Red Lions. Vous n’en avez jamais marre de jouer au hockey ?

Non pas du tout. Comme dans tout travail, il y a des moments moins drôles que d’autres mais pour rien au monde je ne me plaindrais de faire trop de tournois. Le jour où je me plaindrai, c’est que je n’en ai pas fait assez (rires).

En 2009, Vous décidiez de vous consacrer entièrement au hockey, c’était un pari un peu fou à l’époque ?

Personne ne savait très bien vers quoi allait se diriger le hockey et mes proches étaient donc inquiets pour mon futur. Jamais ils ne m’ont empêché de passer cette étape. J’avais plus de certitudes qu’eux. Je me suis toujours dit que je pouvais m’en sortir d’une façon ou d’une autre. Quand on veut réaliser de belles choses, il faut se lancer à fond dedans.

Confier son image à une agence de communication, faisait partie d’un plan de carrière bien défini ?

C’est venu un peu comme ça. Ce n’est jamais quelque chose que j’ai recherché. Après une interview dans la presse où on parlait des sponsors qui s’intéressaient à moi, j’ai reçu des appels de quelques agences, dont Verhulst. Anthony Delhauteur, qui est très proche de ma famille, m’a également contacté. Je ne voulais pas intégrer une énorme agence de communication avec des très grands sportifs et où j’allais être toujours le petit dernier. Je me rendais bien compte que le hockey restait le hockey et je souhaitais que cela reste plus ciblé, même si j’allais gagner moins d’argent.

En parlant d’argent, n’en avez pas assez de presque toujours terminer à la deuxième place ?

Ça commence à faire un peu long, oui. Depuis que je suis arrivé au Racing, on aurait pu remporter le titre plusieurs fois. Nous avons perdu de toutes les manières possibles, dans toutes les formules possibles, contre tous les adversaires possibles (rires). Il n’est jamais trop tard pour devenir champion et quand on le sera, on se rendra vraiment compte de la joie que ça peut être et du chemin qu’on a parcouru.

C’est le même sentiment avec les Red Lions ?

On commence vraiment à être dans le top depuis quelques années. A Rio, l’Argentine disputait aussi sa première finale olympique et on se demande toujours pourquoi eux y sont arrivés et pas nous. Avec toutes ces expériences, on bâtit pour chaque tournoi suivant. Pour le moment, nous n’arrivons pas encore à jouer notre meilleur hockey au meilleur moment.

A Rio, sur le podium, vous étiez l’un des plus marqués par la défaite. Cela signifie que vous ne serez jamais satisfait avant d’avoir décroché l’or ?

Pas spécialement. J’ai toujours été quelqu’un d’assez émotif et je n’arrive pas à cacher mes émotions. Quand on se retrouve sur cette marche du podium, on repense à tout le chemin parcouru, à quand tu étais petit et que tes parents te conduisaient partout, à la blessure deux semaines avant les Jeux, à ton oncle qui est dans le public. C’est un moment où tout te revient, tout est mélangé et il y avait quand même de la joie. En quelques secondes, tu repenses à toute ta carrière.

Vous jouez désormais plus souvent dans le milieu avec le Racing. C’est quelque chose que vous souhaitiez ou qu’on vous a imposé?

Un peu des deux. J’ai aussi été le chercher. Une de mes qualités est ma vision de jeu. Je décrochais déjà souvent et j’allais chercher des diagonales et des longues passes. Nous avons une très bonne attaque et ça me permet donc de plus apporter dans le milieu et d’aussi travailler défensivement, chose que j’aime de plus en plus faire.

Alors qu’on entendait souvent il y a quelques années que Tom Boon ne défendait presque jamais.

C’était plus au début de ma carrière (rires). Je voulais continuer à développer mon jeu et avoir plus d’impact dans le championnat. C’est plus facile de se cacher en jouant devant lors des moments importants et il était intéressant pour mon évolution de prendre plus le jeu à mon compte. Avec l’expérience, je suis apte à prendre plus de responsabilités.

Vous en avez parlé avec Shane McLeod, le coach de l’équipe nationale ?

Oui, on a parlé de me tester au milieu mais finalement, ça ne s’est pas trop fait. Il y a déjà beaucoup de médians et il est convaincu que j’aurai plus d’impact devant pour le moment.

Xavier Reckinger est meilleur en tant que joueur ou en tant que coach ?

Ah, c’est dur cette question. J’ai toujours trouvé que c’était un joueur fantastique et sans sa blessure au dos, il aurait pu poursuivre une carrière déjà exceptionnelle. C’est un jeune coach et il est très proche des joueurs. J’apprécie beaucoup cette approche.

Certains enfants ont des étoiles dans les yeux quand ils vous voient. Ça vous fait quoi ?

Rien que d’y penser ça me donne des frissons… Je m’amuse tellement avec les enfants lors des stages. Ça me parait parfois insensé toute cette situation mais il faut être un maximum disponible pour leur rendre le soutien qu’ils donnent.

L’après-carrière, vous y pensez déjà ?

Evidemment. L’idéal serait de toujours garder un pied dans le hockey et de continuer à développer les stages de hockey. Nous avons des demandes un peu partout et c’est certain que je consacrerai bien plus de temps aux Tom Boon Hockey Camps après ma carrière.

Et avant cela, quels objectifs sportifs ?

Je suis persuadé que je n’ai pas encore atteint mon meilleur niveau. C’était mon rêve d’être le meilleur possible à Rio. J’ai travaillé d’arrache-pied pendant des années. J’ai maintenant un an avant la Coupe du Monde et je vais devenir le meilleur physiquement, au hockey et le meilleur sleeper possible. Je veux aller jusqu’à Tokyo et après les Jeux, il faudra prendre une décision mais je pense que j’aurai encore envie de signer pour les quatre années suivantes.

Votre sœur Jill (joueuse des Red Panthers) nous disait en novembre qu’elle vous avait tout appris. Est-ce vrai ?

Non non, ce n’est pas vrai (rires). J’ai parfois poussé pour jouer avec elle aux entraînements quand j’étais petit, mais s’il faut vraiment répondre alors je vais dire que c’est Justine (son autre sœur Ndlr) qui m’a tout appris.

Star du hockey mondial, un des meilleurs attaquants des Red Lions mais pas encore nominé dans les Awards, ça ne ressemblerait pas à un complot ?

Non. J’ai déjà été nommé deux fois dans la All-Star Team mondiale. Etre dans le Top 5 mondial, c’est très difficile et ce n’est pas une chose à laquelle je pense. Je préfère bien plus terminer ma carrière avec des titres.



Bertrand Lodewyckx - Tip In