Technique, vitesse et mouvement, les Red Lions soignent le spectacle face aux Gallois

Les Red Lions n’ont fait qu’une bouchée des Dragons gallois. Les Belges ont été très sérieux mais ils n’ont pas oublié de s’amuser. Pour le plus grand plaisir de leurs supporters. Le 6e but de ce match est une merveille de mouvement collectif.



En fin de 3e quart-temps, Florent Van Aubel a percuté sur le flanc gauche. Il s’est appuyé sur Arthur Van Doren qui a joué le 1-2 d'une astucieuse passe entre les jambes. Le N.8 belge a ensuite trouvé Thomas Briels devant le but. Et le capitaine s’est fait une joie de conclure.



Technique, spectacle et efficacité que demander de plus !