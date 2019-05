Statu quo entre le Léo et le Beerschot lors de la 1ère finale des PO

Le Léopold a partagé l'enjeu 2-2 avec le Beerschot (mi-temps: 2-1) au terme de la première manche de la finale des playoffs de hockey sur gazon (m), samedi après-midi dans les installations de l'Herakles, à Lierre.

Les Bruxellois, menés au score suite à un penalty stroke transformé par Lucas Rossi en début de partie (5e), ont réagi via Kane Russel sur pc (17e), avant de prendre l'avance par Arthur Verdussen juste avant la mi-temps (33e). Les Ours anversois ont réussi à revenir au score alors qu'il restait six secondes à jouer, sur un but de Nick Catlin sur un assist du Red Lion Arthur De Sloover, le meilleur espoir mondial.

Lors de la 2e manche dimanche, toujours à Lierre et dès 13h30, le Léopold tentera de décrocher le 28e titre de son histoire, tandis que le Beerschot voudra soulever un 8e trophée qu'il n'a plus décroché depuis 1944.

Le Dragons a lui remporté le match aller de la finale pour la 3e place de l'Audi Hockey League, le championnat de Belgique de hockey messieurs. Une victoire face à Herakles 5-4 après avoir mené 3-2 à la mi-temps. Le match retour aura lieu dimanche (11h00), toujours à l'Herakles. Le vainqueur de cette double confrontation obtiendra le 3e ticket pour la prochaine campagne d'Euro Hockey League (EHL).

L'Herakles a ouvert le score sur pc par Nick Haig dès la 1ère minute, mais a ensuite concédé trois buts des oeuvres de Max Lootens, Dominic Uher (pc) et Kirk Shimmins. Les Lierrois ont réduit l'écart via Stephen Jenness avant le repos. Le Dragons a de nouveau pris ses distances dans le troisième quart-temps grâce à des réalisations de Felix Denayer (pc) et Henri Raes, mais Haig, à nouveau sur pc, et Nicolas De Kerpel ont permis aux joueurs locaux de limiter les dégâts dans le dernier quart.