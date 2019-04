Simon Gougnard quitte le Watducks pour Louvain

Simon Gougnard évoluera la saison prochaine sous les couleurs du KHC Louvain. Le Red Lion, champion du monde en décembre dernier, jouera pour un troisième club belge après le Waterloo Ducks et le Racing.



"J’ai été séduit par le projet ambitieux proposé par les Universitaires, explique Simon Gougnard à Hockey Belgium. "Je vais endosser un rôle très important dans l’équipe et c’est aussi quelque chose que je recherchais comme nouveau challenge. Mais cela n’a pas été une décision facile à prendre car je suis un enfant du Watducks et cela se passait très bien pour moi à Waterloo."



Louvain, qui va retrouver la Division d'honneur la saison prochaine, s'offre un renfort de choix et une belle dose d'expérience. Gougnard, qui a aussi évolué au Payx-Bas au cours de sa carrière, compte 240 sélections en équipe nationale