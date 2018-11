Shane McLeod avant le Mondial : "La première étape cruciale est de passer les quarts"

A douze jours d'entamer la Coupe du Monde de hockey à Bhubaneswar, en Inde, Shane McLeod, l'entraîneur des Red Lions, a fait le point sur son équipe lors d'un dernier entretien avec la presse, mercredi à Berchem-Sainte-Agathe.

"L'ambiance dans l'équipe est excellente et la forme est présente, a entamé le coach néo-zélandais, à la tête des Red Lions depuis décembre 2015. Tout le monde est impatient de partir en Inde. Ce sera un long tournoi (3 semaines entre le 28/11 et le 16/12, ndlr) qui nous attend, mais pour l'instant ce qui nous préoccupe c'est de se mettre dans le rythme du tournoi le plus vite possible", selon McLeod.

Pour ce faire, l'équipe belge disputera encore trois matchs amicaux - contre l'Irlande, les Pays-Bas et la France - avant de s'envoler le 21 novembre de Zaventem pour Mumbai, où ils resteront trois jours avant de prendre leurs quartiers à Bhubaneswar. "D'autres équipes préfèrent jouer des mini-tournois, mais nous avons constaté que notre environnement durant les périodes d'entraînement est vraiment très important. C'est pourquoi nous avons opté pour des matchs amicaux en Belgique où l'on peut mieux contrôler les activités entre chaque rencontre. Ce qui n'est pas toujours le cas en tournoi inter-nations, où le programme est souvent peut compatible avec nos desiderata de travail", a encore expliqué le sélectionneur de la 3ème nation mondiale au classement FIH.

Plus réservé que ses joueurs quant aux ambitions du groupe, Shane McLeod entend disputer cette Coupe du Monde - la sixième de l'histoire de l'équipe nationale messieurs - "étape par étape, même si c'est sûr que nous voulons jouer la finale". "Notre poule avec l'Inde, le Canada et l'Afrique du Sud, est un groupe très intéressant et l'on doit en être conscient. Jouer contre l'Inde, en Inde, est très compliqué. Ensuite devraient se dresser normalement sur notre route des nations comme l'Allemagne ou les Pays-Bas. Mais je le répète, la première étape cruciale est de passer les quarts de finale et une fois en demi-finale on joue naturellement pour aller jusqu'au bout", a conclu McLeod.

Seize nations, réparties en quatre groupes, participent à cette Coupe du Monde 2018. La Belgique a été versée dans le groupe C en compagnie du pays hôte (FIH 5), de l'Afrique du Sud (FIH 15) et du Canada (FIH 11). Le premier de chaque poule sera directement qualifié pour les quarts de finale. Le 2e et le 3e de chaque groupe disputeront un barrage pour rejoindre le top 8.