Seul le Dragons surpris en ouverture de Belgian Hockey League

Six mois après avoir dû boucler avant-terme son championnat 2019-2020, la Belgian Hockey League a repris ses droits ce vendredi soir. La surprise de la soirée est venue de Brasschaat, où le Dragons, titré à onze reprises dont 6 fois lors de la dernière décennie, s'est incliné 1-3 à domicile devant Louvain. Les Universitaires ont pu compter sur le talent de leur nouvelle recrue, l'ancien Red Lions Jérôme Dekeyser, auteur des trois buts de son équipe (1-3).

L'Orée, citée parmi les favoris pour les play-offs suite aux différents transferts réussis cet été a lui évité le piège dressé à l'Antwerp que grâce à un but de Maximilien Branicki dans le dernier quart-temps (0-1). Parmi les autres prétendants au top 8, le Racing n'a pas manqué son entrée en matière, s'imposant 7-1 face à Namur, de même que le Waterloo Ducks, victorieux 2-0 de l'Herakles à la Drève d'Argenteuil.

Le Léopold, champion en titre de la saison avant-Covid, était lui mal embarqué au Beerschot après un but d'ouverture de Nick Catlin, mais s'est en sorti en fin de partie via Tom Boon (2x) et Max Plennevaux (1-3). Oiseau pour le chat, le promu liégeois de l'Old Club s'est lui fait étriqué à Rocourt par La Gantoise 1-11.

Seul partage de la soirée, le Daring et le Braxgata se sont quittés dos à dos 2-2.

Le top du hockey belge se retrouvera déjà ce dimanche (15h00).

Dragons-Gantoise et Racing-Léopold constitueront à coup sûr les têtes d'affiche de cette 2e journée de compétition.