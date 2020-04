Saison terminée en hockey : " Nous n'avons pas les mêmes enjeux financiers que le football "

Following the pandemic due to the COVID-19 virus, the Royal Belgian Hockey Association decided to end the Belgian League Championships for Women and Men. Details on https://t.co/TBAIzjSLPL pic.twitter.com/0qndPUcN35

C’était devenu presque inéluctable mais c’est désormais officiel : la fédération belge de hockey (ARBH) a annoncé jeudi soir avoir mis un terme aux championnats de Belgique de hockey en DH, D1, D2 et D3, tant chez les dames que chez les messieurs, à cause de la pandémie de Covid-19. Une décision qui, par rapport à d’autres fédérations, aura mis du temps à être actée. " L’impact pour nos clubs est énorme en termes de revenus ", explique Serge Pilet, secrétaire général de la fédération. " Et on voulait être certain qu’il n’y avait plus moyen d’organiser le championnat dans des conditions optimales. C’est-à-dire avec tous les joueurs présents (NDLR : certains joueurs étrangers sont rentrés dans leur pays d’origine, d’autres seront potentiellement en examen), avec un public nombreux et, surtout, de pouvoir jouer un nombre suffisant de rencontres ". Une probabilité qui s’est effacée au fur et à mesure du maintien du confinement. La fédération a donc décidé de stopper les compétitions avec l’accord des clubs. " Nous avons consulté nos clubs via la THL (NDLR : la Top Hockey League, groupe représentant les clubs de division d’Honneur) et 70% d’entre eux étaient d’accord de figer le championnat à mi-parcours, de ne pas désigner de champions et de distribuer les tickets européens en fonction du classement. " , explique Serge Pilet. Ce seront donc le Léopold, la Gantoise et le Dragon qui représenteront le hockey belge au niveau européen la saison prochaine chez les messieurs. Chez les dames, ce seront la Gantoise et le Braxgata.

Aucun risque de sanctions Marc Coudron : "La fédération belge ne risque aucune sanction!" - © JAMES ARTHUR GEKIERE - BELGA A la différence du football, le hockey belge ne risque aucune sanction de la fédération européenne. " On avait pris contact avec l’EHF (NDLR : Fédération européenne), avant notre prise de décision définitive, et ils étaient totalement d’accord avec nous. La santé prime. Nos matchs de Division d’Honneur drainent, mine de rien, du monde. " Un accord avec les instances européennes qui est visiblement plus compliquée à obtenir en football. " Je précise que je n’ai pas tous les tenants et aboutissants en football, mais j’avoue avoir été étonné de la réaction de l’UEFA. ", s’étonne Marc Coudron, président de la fédération belge de hockey. " En hockey, ce sont les fédérations nationales qui nomment leurs représentants sur les scènes européennes. Mais, évidemment, les enjeux financiers ne sont pas les mêmes. A notre niveau, on n’a pas la même pression. On a la chance d’avoir une rencontre par weekend diffusée sur des chaines payantes mais on ne peut pas parler, à proprement parlé, de droits télé par exemple."

Un espoir pour les clubs Un espoir pour les clubs - © DAVID STOCKMAN - BELGA Autre différence avec le football, le hockey n’a pas encore pris de décision pour le hockey " récréatif ". Si, en football, les jeunes et les amateurs ont été écartés en premier, les hockeyeurs " loisirs " peuvent encore espérer rejouer. " On n’est pas idiot. On n’est pas en haut de notre tour d’ivoire. ", prévient Marc Coudron. " Il n’y a peut-être que 10% de chance. Mais tant que cette chance existe, qu’il est envisageable de reprendre le hockey mi-mai, on veut laisser la porte ouverte pour tous les enfants qui seront ravis de reprendre leur stick. Pour les clubs aussi, c’est important. Ils sont en difficultés en ce moment. " Reste à déterminer une date butoir pour cette décision finale. " Fin avril, nous prendrons sans doute une décision en fonction des recommandations du gouvernement. ", explique Serge Pilet. " Et si nous ne sommes pas en mesure de relancer ces championnats, nous espérons que les clubs pourront organiser leur tournoi en fin de saison. Cela ne sera plus sous notre responsabilité mais j’invite vraiment les clubs à le faire. Les clubs en ont besoin financièrement. Si les mesures sont levées bien évidemment. Je ne pense pas que beaucoup de gens partiront à l’étranger cette année. Il y aura donc moyen d’organiser des festivités en juillet et en août." Des clubs en difficultés, comme dans tous les sports. La fédération belge de hockey avait d’ailleurs invité ses membres à ne pas réclamer leur cotisation afin de soutenir leur club. Dear members, with this letter, we call on all hockey players in Belgium to show solidarity with their club #sticktogether https://t.co/YO0sI3Vx3P pic.twitter.com/UaZfDaGGL1 — Hockey Belgium (@hockeybe) March 30, 2020