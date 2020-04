Rétro : Les Red Lions sur le toit du monde

Nous sommes le dimanche 16 décembre. Les Red Lions sont alors la 3e nation mondiale. Et ils ne partent pas favoris face aux Pays-Bas lors de cette finale qui se joue au Kalinga Stadium de Bhubaneswar en Inde. Le match s’inscrit dans un contexte haletant. Le score de 0-0 sanctionne le match à la fin du temps réglementaire. Les Belges étaient, invaincus dans ce tournoi, ont tout tenté via Gougnard notamment, Boon aussi tout en misant sur Vanasch le gardien. Le calcul est simple. Il fallait tenir jusqu’aux shoot-out. Car dans cet exercice, Vanasch est tout simplement le meilleur gardien du monde. Côté belge, Van Doren et Denayer ont raté leur envoi. Van Aubel et Wegnez ont réussi leur tentative. De Sloover pensait quant à lui avoir marqué le shoot-out victorieux mais un recours à la vidéo des Néerlandais a postposé le sacre des Lions. Van Aubel prit alors ses responsabilités en transformant son 2e shoot-out. Sans trembler. Et avec un petit clin d’œil en guise de réponse à la provocation de Blaak le gardien Néerlandais. Un clin d’œil devenu le symbole de l’insouciance de cette équipe qui a offert aux Belges un premier titre majeur dans un grand tournoi après que Hertzberger a raté son shoot-out face à Vanasch impérial. The Wall a stoppé deux tentatives néerlandaises avant de pousser à la faute le tireur néerlandais sur le PC qui a permis aux Lions d’être sacrés.