Rétro, hockey : L'argent pour les Red Lions aux JO... avant la ruée vers l'or

Nous sommes le 18 août 2016. Finale des Jeux Olympiques à Rio. Et c’est l’Argentine qui se dresse sur la route de nos Red Lions avides d’offrir à la Belgique un premier sacre majeur dans un sport collectif à l’échelle internationale. Et ça commence plutôt bien. Loïck Luypaert possède l’une des meilleures passes longues au monde. Le défenseur du Dragon isole Tanguy Cosyns.

La reprise fait mouche. Les Lions sont lancés vers l’or olympique. Ibarra égalise toutefois sur PC. Ce but a le don de galvaniser les Argentins à mesure qu’il bouscule les certitudes des Red Lions. Gougnard dévie dans son but un essai d’Ortiz. Peillat porte l’estocade : 3-1.

Les solutions collectives n’apportent rien. Gauthier Boccard marque alors, en solo, un but de classe mondiale pour signer le 3-2. Les Lions ont alors tout tenté sur PC notamment, par Boon et Van Aubel. En vain. Vincent Vanasch a même cédé le relais à un joueur de champ. Mais ce sont les Argentins qui, dans les dernières secondes, vont encore trouver le but… vide, pour faire 4-2.

L’argent n’a pas fait le bonheur des Lions qui, deux et quatre ans plus tard, ne vont plus rien laisser aux autres. La Coupe du Monde et l’Euro. L’argent avant la ruée vers l’or.