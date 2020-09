Retour des Red Panthers et Lions: entre confirmations et promesses !

Les Red Panthers et les Red Lions étaient donc enfin de retour sur les terrains. Certes, dénués de supporters. Certes, dans une ambiance de rencontres amicales. Mais, le simple fait de revoir nos équipes nationales sur un terrain est une réussite en soi et les sourires affichés par les protagonistes, durant ces deux jours de compétitions, traduisaient bien cette joie. Il faut dire que, après 8 mois d’attente, la tenue même de ces rencontres était encore soumise à beaucoup d’interrogations. Au final, certainement pressée par les télévisions et les sponsors, la Fédération Internationale a tout mis en œuvre pour que ces rencontres se tiennent. Cela impliquait de nombreuses mesures sanitaires mais le spectacle en valait la peine sur le terrain.

A commencer par nos Red Lions qui ont confirmé leur mainmise sur le hockey mondial. Le 1-6 du match aller était tout simplement une leçon de puissance, de justesse et de réalisme. A se demander s’ils avaient bel et bien été sevrés de matchs depuis des mois. Néanmoins, il fallait évidemment pondérer cette claque infligée à nos voisins, comme nous l’aurions fait en cas de défaite. La préparation fut très particulière et les belges se sont montrés particulièrement efficaces dans tous les compartiments du jeu. D’ailleurs, le match retour - beaucoup moins abouti face à des Allemands remontés à bloc après l’humiliation de la veille - a démontré que la perte de quelques pourcents (physiques, techniques, mentaux) apportait directement son lot de complications. Une analyse que partageait bon nombre de joueurs après le match. Même si, un partage en Allemagne n’a évidemment rien d’incongru. Mais, avec ces Red Lions, on finirait presque par l’oublier.

Par contre, si on était dans le domaine de la confirmation chez les hommes, on était beaucoup moins habitué au visage affiché par nos Red Panthers… et quelle belle surprise !

Certe, l’addition reste défavorable (2-0 et 3-1) mais cette équipe a passé une étape. Joueuses, entreprenantes, offensives, les Red Panthers ont visiblement profité de cet arrêt forcé pour repenser leur hockey.

Longtemps, les critiques ont fusé (souvent à juste titre) sur leur jeu très défensif, stéréotypé et sur leur fragilité mentale. Des mots très durs au regard de l’investissement des joueuses au quotidien mais à la mesure des attentes – et donc de la déception – qu’elles suscitaient.

Mais ce qu’elles ont démontré en Allemagne était véritablement rafraichissant. Ce groupe, très jeune, veut se construire sur d’autres bases. Bien sûr, ce jeu à risque provoque encore des erreurs qui se payent cher à ce niveau. Bien sûr, il y a encore une différence sur le plan physique entre les belges et le top mondial. Mais ce choix - on ne peut que l’espérer – sera bénéfique sur le long terme. C’est le moment pour cette équipe de faire des erreurs " positives ". Positives parce qu’issues d’une volonté de produire du jeu. Le but est d’ailleurs de construire en vue des JO… 2024. En attendant, voir ces Red Panthers jouer de cette manière est une réelle promesse pour le futur.