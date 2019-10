Red Panthers: Une énorme déception et beaucoup de questions !

Quelle déception, une de plus, pour Red Panthers. Après Rio, notre équipe nationale suivra pour la seconde fois le rendez-vous olympique derrière sa télévision!

Il est très certainement inutile d’accabler un groupe, non-professionnel (sur le plan financier du terme), qui sacrifie tellement d’heures, de jours, de mois et d’années pour ce qui reste une passion, avec la désagréable sensation en ce jour, encore plus pour elle que pour les spectateurs, de le faire pour rien! On n’ose d’ailleurs imaginer le calvaire que constituera le long vol retour depuis la Chine, propice à la réflexion.

Une réflexion que la fédération devra aussi mener! Quelque chose est clairement cassé au niveau mental. Les Red Panthers ont manifestement en tête que tout est possible en hockey, surtout le pire! Un coach mental est à l’œuvre depuis quelques mois mais le mal semble très profond.

Le coach devra très certainement leur rendre des comptes aussi. Si, excepté les dernières minutes, ses joueuses étaient bien en place, le manque de jeu, depuis plusieurs mois, pose question alors que les talents sont là.

Reste aussi à voir ce que les plus anciennes feront. Certaines étaient déjà là à Londres en 2012 et auront connu toutes ces déception. Voudront elles repartir sur un cycle de 4 ans vers Paris? Seule exception ces désillusion, le titre de vice championnes d’Europe en 2017. Un titre européen qui était sans doute l’arbre qui cachait la forêt!

Bref, la fédération a du pain sur la planche pour parvenir à son objectif. Réduire l’écart, toute proportion gardée entre ses Lions et ses Panthers. Un écart qui n’a jamais semblé si abyssal.