Red Panthers: Poursuivre la marche en avant !

Après les hommes hier, les Red Panthers débutent ce soir leur Euro. Et quel début ! Nos joueuses s’apprêtent à affronter les ultra-favorites néerlandaises. Un départ face à une équipe dont on ne voit pas comment le sacre européen pourrait lui échapper.

Bref, bien qu’une heureuse surprise soit toujours possible, une défaite inaugurale face aux doubles championnes du monde en titre et championnes d’Europe serait tout sauf une surprise. Mais l’important est sans doute ailleurs : comme lors de leurs dernières confrontations en Pro-League (avec 2 courtes défaites), c’est sans doute plus dans la résistance que proposeront nos joueuses, que dans le score final, qu’il faudra juger cette rencontre.

Ce serait en tout cas une belle façon de confirmer les énormes progrès – tant sur le plan technique, tactique que physique - réalisés par les filles de Niels Thyssen ces derniers temps. En 6 mois, à l’occasion de la Pro-League, les victoires contre l’Australie (2ème mondiale), l’Angleterre (4ème), la Nouvelle-Zélande (6ème) entre autres, ont permis aux belges d’intégrer le top 10 mondial (9ème).

Une nouvelle performance durant cet euro leur permettrait en tout cas de poursuivre leur marche en avant et de prouver – à l’instar des hommes il y a quelques années – que le fossé avec le top mondial se résorbe.

Et pour répondre à cet objectif, une demi-finale semble le plus réaliste.

Pour ce faire, au-delà d’une belle prestation ce soir donc, il faudra se défaire de la Russie (lundi) mais surtout de l’Espagne (mercredi), dans ce qui s’annonce déjà comme la finale pour la 2ème place de la poule.

Reste à voir comment nos joueuses, pour certaines encore très jeunes, supporteront la pression. Certes, elle sera moins forte que sur les épaules de leurs homologues masculins (qui sont eux favoris) mais ce sera une donnée non-négligeable.

Mais cela pourrait tout autant s’avérer une force. Portées par leur public, les Red Panthers pourraient se voir pousser des ailes.

Bien entendu, les joueuses n’écartent pas la possibilité d’une victoire finale mais parlent, elles-mêmes, de doux " rêve ".

Oui, ce serait un rêve ! Mais, jusqu’à preuve du contraire, ce n’est pas interdit !