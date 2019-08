Red Lions : Les choses sérieuses commencent !

Avec un sans-faute au compteur, 13 buts inscrits, 0 but encaissé, difficile de trouver matière à critiquer la phase de poule, traversée sans forcer leur talent, des Red Lions. Certains observateurs déplorent d'ailleurs le manque de répondant général des adversaires. Mais n'oublions pas que l'Angleterre ou l'Espagne - sortons évidemment le Pays de Galle de cette liste - ne sont pas des petites nations du hockey! Simplement, nos Red Lions sont désormais bien supérieurs à ces pays qui, autre fois, pouvaient leur poser problème. Pour preuve, même en proposant une prestation moyenne - de l'aveu même des joueurs - face aux anglais, ils se sont imposés 2-0 sans souffrir outre mesure. Une rencontre qui fut au final bénéfique puisqu'elle a constitué une belle piqûre de rappel... avant que les choses sérieuses ne commencent.



Cette demi-finale face à l’Allemagne a tout du piège. Inutile de dire que les belges seront les favoris de cette finale mais attention à cette équipe dont le ranking mondial (7ème) ne reflète sans doute pas le réel niveau. Certes, ils ont terminé 2ème de leur poule après s'être inclinés face aux Pays-Bas. Certe, les belges les ont battus 8-0 (Ce qui a fait grand bruit dans le monde du hockey!) en pro-league en juin dernier. Certes, l'Allemagne actuelle n'a plus l'équipe qui leur a permis de reporter 4 olympiades (1972, 1992, 2008 et 2012), 2 coupes du monde (2002 et 2006) et 8 championnats d'Europe (1970, 78, 91, 95, 99, 2003, 11 et 13). Mais l'Allemagne reste l'Allemagne - analyse si souvent vérifiée, tant en hockey qu'en football - et la gifle reçue en juin ne manquera certainement pas de les motiver.

Mais, avec le soutien de leur public (le stade est sold out depuis longtemps), on ne peut qu'espérer que nos Red Lions tiendront leur rang et leur niveau. Alors, nul doute que la finale leur ouvrira les bras! Sans doute face aux Pays-Bas... la finale, ne nous en cachons pas, que tout le monde espère !