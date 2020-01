Red Lions Indoor :"On aimerait compter sur un noyau plus stable"

Les Indoor Red Lions, l'équipe nationale messieurs de hockey en salle, a donc assuré son maintien en division A européenne grâce à sa victoire face à la Pologne (7-4) pour son dernier match de la poule du bas. Les hommes d'Alex De Chaffoy qui n'auront donc pas totalement répondu aux attentes pour une équipe vice-championne en titre. Même si les raisons sont nombreuses dont l'absence de plusieurs Red Lions partis en Australie pour disputer la Pro-League avec l'équipe extérieure. Rayon positif également : l'équipe belge a de réelles chances de se qualifier pour la prochaine Coupe du monde.

Alex De Chaffoy (coach), ce maintien doit-être un soulagement...

Après une victoire, on est toujours soulagé. Mais le plus important était de finir sur une note positive. On est sûr de se maintenir en Championnat d'Europe A (NDLR : 1ère division européenne). Et vu le niveau des équipes présentes dans ce tournoi, on est très content de pouvoir encore les côtoyer la prochaine fois.

L'équipe, après des débuts compliqués, est montée en puissance dans ce tournoi. Avez-vous des regrets de n'avoir pu atteindre ce niveau en début de compétition, même si le niveau des équipes affrontées en seconde partie de tournoi était moins important?

Je ne dirais pas que la Pologne avait un niveau moindre par exemple. C'était une grosse équipe qui était à un but de se qualifier pour les demi-finales. Mais en effet, on a grandi dans le tournoi. Mais on a eu une préparation compliquée. Toute l'équipe n'a pas pu s'entrainer correctement pour des raisons professionnelles ou familiales. La forme des joueurs est donc venue un peu tardivement dans le tournoi. On a eu une très bonne discussion hier et cela a porté ses fruits.

Si vous deviez résumer cet euro en un mot?

Difficile. Un départ difficile avec 2 grosses équipes (NDLR: Allemagne et Pays-Bas). Pas simple de rentrer dans le tournoi. Et un dernier match de poule où l'on a manqué notre fin de match. Mais je crois que cela aura pu tourner autrement, sur quelques détails. Mais il faut toujours retenir les derniers matchs dans un tournoi. Que ce soit pour obtenir une médaille ou pour assurer un maintien, c'est toujours les derniers matchs les plus importants. Et l'équipe a montré qu'elle était présente.

Point positif également, vous n'êtes pas loin d'une qualification pour le mondial en 2021 (NDLR : si un pays européen reçoit l'organisation, la 6ème place belge sera suffisante)...

C'est sûr que tout le monde aimerait bien y aller, mais le plus important était d'abord le maintien.

Une coupe du monde potentielle mais avec quelle équipe? Cette année, vous avez été privés de cadres partis avec l'équipe extérieure en Australie. Votre travail n'est pas simple...

C'est clair que l'on aimerait compter sur un noyau plus stable, construire quelque chose. L'année passée, on avait fait le pari d'intégrer des jeunes mais ils sont aussi partis en Australie (NDLR : Shane McLeod, sélectionneur de l'Outdoor, est parti avec un noyau élargi en Australie). C'est comme ça. Ca fait partie du jeu. On s'adapte. Mais on va tenter de créer un noyau un peu plus large.

Si la qualification pour le mondial se confirme, avez-vous reçu des garanties de la fédération de pouvoir compter sur un noyau de qualité au mondial en 2021?

Des garanties ne sont pas simples à obtenir. Cette année, les absences étaient assez logiques puisqu'ils préparent les JO de Tokyo cet été. Mais de notre coté, c'est un cycle qui se termine avec cet Euro et un nouveau qui commence avec cette potentielle coupe du monde. On aura donc peut-être l'occasion de récupérer quelques Red Lions. Mais attention, tout le monde ne sait pas jouer en Indoor. Tous les Red Lions n'ont pas le niveau pour jouer en salle, au niveau affiché durant cet euro. Il faut aussi prendre cela en considération.