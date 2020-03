Red Lions à l’arrêt : "La décision vient des joueurs"

Alors qu’ils pouvaient continuer à pratiquer leur sport comme sportifs de haut niveau, les Red Lions et les Red Panthers ont décidé de s’entraîner individuellement lors des deux prochaines semaines. Nos équipes nationales de hockey ont pris cette décision tant par mesure de précaution sanitaire que par la volonté de montrer l’exemple.

"Nous avions pris des mesures pour nos clubs, avant même les décisions gouvernementales, en interdisant toutes les compétitions et entraînements jusqu’à la fin du mois de mars", explique le président de la fédération belge Marc Coudron. "Par contre, nos équipes nationales avaient la possibilité de continuer à s’entraîner, grâce à leur statut de sportif de haut niveau. Mais ils ont préféré s’entraîner individuellement. Cette décision est venue des joueurs et du staff."

Une décision motivée tant par la volonté de se protéger (en particulier pour des sports collectifs) que de montrer l’exemple. " La situation est vraiment unique et ils ont fait preuve de responsabilité. Ce n’est pas parce qu’ils sont des sportifs de très haut niveau qu’ils doivent se croire plus forts que les autres. Tant mieux s’ils montrent l’exemple parce qu’encore trop de personnes ne se sentent pas concernées par cette épidémie", assure Marc Coudron.

A commencer par certains hockeyeurs. Sur les réseaux sociaux, ce week-end, il n’était pas rare de voir des photos de joueurs se rendant sur les terrains pour se défouler. " C’est humain de vouloir bouger et se dépenser mais, dans notre situation, c’est inconscient. Nous avons donc envoyé un mail à tous les présidents de club pour insister sur la nécessité de fermer totalement les installations. On y sera très vigilant."

Reste à voir combien de temps les Reds Lions s’imposeront cet arrêt total de hockey alors qu’ils préparent les Jeux Olympiques. Quel sera leur avis dans 2 semaines si la situation n’a pas changé favorablement. " Le sport, même au plus haut niveau, reste un plaisir et les mesures pour freiner l’épidémie restent prioritaires.", assure Marc Coudron. " On analysera la situation en temps voulu. Physiquement, les Red Lions n’auront aucune difficulté à maintenir leur niveau. Pour la partie purement "hockey", ce sera évidemment plus compliqué mais les sensations reviendront vite", explique le président et ancien Red Lions.

"Et puis, à la différence d’autres sportifs belges, nous sommes déjà qualifiés pour les JO. Nous n’avions pas de tournois qualificatifs durant ce premier semestre (ndlr : pour rappel, les Red Lions se sont qualifiés pour les Jeux Olympiques grâce à leur titre de champion d’Europe cet été). Il n’y a donc pas d’urgence en termes de performance. Et enfin, aussi important soient les JO, ce n’est pas grand-chose à côté des enjeux actuels. Dès que la situation s’améliorera, les Red Lions reprendront le chemin des terrains. Que ce soit dans 10 jours ou dans 1 mois."

Une préparation aux JO entravée et peut-être inutile. La probabilité de voir les Jeux postposés est réelle et cela poserait de nombreuses questions. En effet, le contrat du coach à succès des Red Lions, Shane Mc Leod, se termine à la fin de l’été et il a déjà annoncé sa volonté de s’octroyer une année sabbatique. La fédération belge établit d’ailleurs pour le moment, le profil de son successeur. On prête aussi la volonté à certains joueurs de mettre un terme à leur carrière après l’été.

"Ce n’est pas encore à l’ordre du jour donc on n’en a pas encore discuté. Mais si un report est acté je ne peux pas imaginer que Shane McLeod ne soit pas là. Que les JO soient reprogrammés en octobre ou même en 2021. Tout comme j’espère que tous ceux qui ont le souhait d’arrêter leur carrière après les JO seront là malgré ce report éventuel. Mais c’est encore beaucoup trop tôt."