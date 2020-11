Red Flames : Ives Serneels ne pense qu’à la victoire et à la qualification directe pour l’Euro 2022

Les Red Flames d’Ives Serneels peuvent valider mardi leur ticket pour l’Euro 2022. Pour y arriver, l’équipe nationale belge féminine de football doit absolument battre la Suisse dans le dernier match du groupe H des qualifications, mardi soir à Louvain. "Le groupe se sent bien, tout le monde est en forme, les entraînements sont bons et la préparation du match se déroule comme nous le souhaitons", a lancé le sélectionneur national samedi au Centre national du football à Tubize.

Deuxième de son groupe, la Belgique est assurée de terminer à une des deux premières places du groupe H, et donc de disputer au moins les barrages pour le rendez-vous anglais. Mais Ives Serneels n’envisage rien d’autre que la victoire mardi contre la Suisse, qui compte un point de plus que les Flames. "Le groupe est concentré sur cette qualification directe, nous avons tout en main pour y arriver."

La Belgique pourrait terminer parmi les trois meilleurs deuxièmes de groupe, ce qui lui permettrait aussi de directement valider son ticket pour l’Euro. "Pour nous, le but de ce rassemblement est et reste de gagner contre la Suisse, qu’importe les autres résultats. Le plus important c’est que le groupe veut gagner et se qualifier directement pour l’Euro. Il n’existe pas d’autre scénario dans nos têtes pour l’instant", a assuré Ives Serneels, en poste depuis 2011.

Les Red Flames devront malgré tout faire mieux qu’à l’aller fin septembre, où la Suisse s’était imposée (2-1) après une première mi-temps compliquée pour les Belges. "L’entame de match n’avait pas été très bonne. Cette fois, il va falloir oser prendre la rencontre à son compte", a expliqué Serneels, convaincu que son équipe est "capable de faire quelque chose en possession de balle" avec les joueuses dont il dispose.

Les Belges restent aussi sur quatre rencontres sans gagner contre la Suisse. "Il faut savoir se concentrer sur ce match en particulier et ne pas penser à cette série. C’est un nouveau match, une nouvelle situation. Comme pour les Suissesses d’ailleurs. Pour nous, il s’agit d’utiliser au maximum notre potentiel et nos qualités", a ajouté le sélectionneur.

Si Heleen Jaques, 32 ans, a déjà annoncé qu’elle ne poursuivrait pas l’aventure jusqu’à l’Euro 2022, Ives Serneels pense que toutes les autres joueuses de son groupe ont l’ambition de jouer ce rendez-vous continental.