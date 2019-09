Racing et Watducks vainqueurs à l'extérieur en matches avancés de la 4e journée

Deux rencontres de la Belgian Men Hockey League se déroulaient vendredi soir en matchs avancés de la 4e journée de compétition lors de laquelle le Beerschot et l'Herakles seront engagés au 1er tour de l'Euro Hockey League (EHL), à Barcelone (4-6 octobre). Les deux clubs anversois devront hausser leur niveau d'ici deux semaines, puisqu'ils ont tous deux été battus à domicile dans le groupe B de la Division Honneur. Le Beerchot s'est incliné 1-2 devant le Racing, et l'Herakles a été dominé 2-4 par le Waterloo Ducks.

Les Ours du Beerschot, finalistes malheureux du dernier championnat, ont ouvert la marque grâce à Gaëtan Perez en début de partie (9e). Rejoints quelques minutes plus tard par les Ucclois sur un but d'Alexis Cayphas (15e), Arthur De Sloover et ses équipiers ont laissé échapper les trois points en fin de partie sur un doublé de Cayphas (62e).

Dans l'autre match de la soirée, le Waterloo Ducks, champion d'Europe des clubs en titre, a réussi à s'imposer 2-4 chez les Lierrois, demi-finaliste de l'édition 2018 de l'EHL. Gaëtan Dykmans, Jeremy Wilbers et John-John Dohmen ont répondu à des buts herakléens d'Amaury Keusters et Stephen Jennes, permettant au club waterlootois de signer leur deuxième succès consécutif après leur large victoire 6-0 face à l'Antwerp dimanche en ouverture.

Dimanche, pour la deuxième journée du groupe B, le Watducks se rendra à Louvain, le Racing accueillera l'Herakles et l'Antwerp le Beerschot. Dans la poule A, le Dragons tentera de décrocher ses premiers points contre l'Orée, la Gantoise voudra confirmer à domicile contre le Braxgata, tandis que les promus de Namur défieront les champions en titre du Léopold.