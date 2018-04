Pour Xavier Reckinger, le coach du Racing, "les détails ont fait la différence"

Le Racing s'est incliné 1-4 face à Kampong en quarts de finale de l'Euro Hockey League dimanche à Rotterdam. "Des petits détails ont une grande importance à ce niveau", a déclaré Xavier Reckinger, l'entraîneur du club bruxellois.

"Kampong a pu profiter de nos prises de positions incorrectes et d'autres petites erreurs de notre part. Ensuite, ils se sont défendus plutôt rigoureusement et ils se sont envolés bien que l'on nous ait donné deux cartes vertes pour des actions relativement soft." A Plusieurs reprises, Reckinger a eu un problème avec le jeune arbitre polonais Marcin Grochal. Cela été le cas aussi pour son collègue néerlandais Alexander Cox. Suite à cette élimination, le Racing fait moins bien cette année qu'en 2014, lorsqu'il a terminé quatrième. Kampong n'est évidemment pas le premier venu. L'équipe d'Utrecht est le champion en titre du championnat néerlandais et elle occupe actuellement la première place du classement.

Kampong a gagné l'EHL il y a deux ans. C'est sa seule place d'honneur en quatre participations. En 2017, Kampong a été éliminé en huitièmes de finale.