Pas d'exploit pour les Red Panthers, qui s'inclinent 0-4 devant les Pays-Bas, championnes du Monde

Les Red Panthers ont subi une défaite 0-4 face aux Pays-Bas, championnes du monde et d'Europe en titre, lors de leur 9e rencontre de Hockey Pro League, mercredi après-midi à Uccle. Avant d'entamer une longue trêve hivernale, la Belgique, 12e nation mondiale, se maintient à la 6e place du classement provisoire de la compétition, mais avec sensiblement beaucoup plus de matchs joués que les 3 nations poursuivantes. Les Pays-Bas confortent leur position de leaders, avec désormais 6 unités d'avance sur l'Argentine.

Le 1er quart-temps voyait les N.1 mondiales s'installer dans le camp belge, mais sans parvenir à vraiment inquiéter Elodie Picard, qui avait pris la place d'Elena Sotgiu entre les poteaux. Un penalty corner (pc) de Caia van Maasakker, bien contré du gant par Picard, et un tir en revers quelques mètres au-dessus de la cage belge de Maria Verschoor résumaient l'entame de match. Peu d'occasions franches de but de la part des championnes du monde et d'Europe également dans le 2e quart, sauf 2 pc en fin de période peu avant le retour aux vestiaires. La 1ère phase déviée fautivement par la 2e sorteuse amena (via le recours à la vidéo) un autre pc, où Lidewij Welten, sur rebond, trouvait un trou de souris entre le 1er poteau et Picard pour ouvrir le score (0-1, 28e).

La situation se gâtait dès la reprise, d'abord avec le 4e pc néerlandais de la partie converti par Frédérique Matla (0-2, 31e). Et avec le 5e ensuite, transformé d'un flat de Lauren Stam, dévié par une défenseuse (0-3, 36e). Entre-temps, Charlotte Englebert avait signé la première occasion belge d'un tir un rien trop croisé. Margot van Geffen accentuait encore l'écart d'un tir dans le plafond du but belge (0-4, 36e), défendu par Sotgiu dans le dernier quart, où la Belgique se créa son 1er pc mais sans succès.

En 21 rencontres entre les deux équipes des plats pays, la Belgique s'est inclinée à 20 reprises. Ce fut au dernier Euro d'Anvers, en 2019, que les Panthers réussirent pour la 1ère fois à contrecarrer les Néerlandaises (1-1 en phase de poules).

Le match retour, toujours en Belgique, a été programmé en fin de compétition, le dimanche 30 mai.