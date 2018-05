Nicolas de Kerpel, le talent brut de l'Herakles

Le capitaine de l’Héraklès vit des années fastes depuis son retour en équipe nationale. Il est d’ailleurs l’un des seuls à avoir intégré les Red Lions après quelques années d’absence sur la scène internationale. A quelques jours du dernier carré en EHL, Nicolas de Kerpel s’est largement confié à Tip in sur son présent, son passé et son futur.

A quelques jours de disputer le Final 4 de l’EHL, Avez-vous encore du mal à croire à votre qualification pour le Final4 de l’EHL ?

"J’ai vu les images de la qualification trente mille fois (rires). Et c’est toujours aussi incroyable. Quand tu vas à l’EHL, tu ne veux juste pas jouer un match puis partir. On ne l’aurait pas vraiment vécue à fond. Mais là, ça a été exceptionnel. On va s’en souvenir longtemps je crois."

Cette histoire, c’est surtout celle d’une bande de copains qui se connait depuis longtemps ?

"Oui, des gars comme Jérôme Legrand, Robin Huybrechs, les frères Donck, Louis Hottlet etc., je les connais depuis que j’ai commencé le hockey à quatre ans. Cette EHL, c’est clairement le meilleur souvenir de ma carrière en club. Il y a eu un effet de surprise, comme la saison passée. Nos adversaires ne se méfiaient pas trop de nous. L’année passée, Reck (Xavier Reckinger Ndlr) a apporté ce petit truc qu’il manquait encore à une équipe composée de gars qui ont fait tous de gros résultats en jeunes. On ne vient pas de nulle part."

De gros résultats en jeunes, c’est à dire ?

"Peu après avoir commencé à jouer, l’Héraklès a été champion. Avec Shane McLeod d’ailleurs, si je me souviens bien. L’école de jeunes a toujours été excellente. Loïck Luypaert, Sebastien Dockier ou Christophe Adriaenssens sont passés par ici. Il y avait le championnat, la Coupe et la salle quand j’étais jeune. Et chaque année, on disputait au moins deux finales. En sept, huit ans j’ai dû jouer entre quinze et vingt finales. Celles de championnat, j’en ai gagné trois et perdu deux."

Et en équipes nationales, quel est votre parcours ?

"J’ai commencé en U14 un an avant mon âge, avec Loïck Luypaert. Puis j’ai joué en U16 et en U18, avec notamment les premiers Jeux Olympiques de la jeunesse à Singapour. J’ai arrêté pendant une année parce que je devais faire le choix entre le hockey et le reste. Ils sont alors devenus champions d’Europe en U18. En U21 aussi mais je n’étais pas sélectionné. J’ai rejoint la sélection pour la Coupe d’Europe au Watducks, où nous avons terminé quatrièmes."

Pourquoi avez-vous volontairement quitté l’équipe nationale en jeunes ?

"Je voulais m’amuser et je ne m’amusais plus. J’ai arrêté parce qu’à un moment, ça devenait trop sérieux. Et ça m’a surement fait du bien pour la suite. J’en connais pas mal qui étaient excellents en jeunes et qui ont tout arrêté en route. J’ai continué à m’amuser en club et du coup, j’ai pu jouer de mieux en mieux. Depuis que je suis arrivé chez les Red Lions, je prends énormément de plaisir."

C’est un peu votre marque de fabrique, le fait de faire un peu tout à l’intuition, sans trop réfléchir et surtout pour vous amuser ?

"Oui je pense bien. Shane Mcleod trouve d’ailleurs que je réfléchis trop sur un terrain avec les Red Lions. En club, je sais que j’ai un peu carte blanche. Si je fais une erreur, ils ne vont pas me tirer dessus. Avec les A, j’ai encore du mal à me libérer. Il faut du temps pour s’intégrer totalement dans une équipe pareille. Puis quand tu rates une sélection, tu commences à réfléchir, c’est humain. Le coach me demande de réfléchir le plus possible en dehors du terrain et d’ensuite jouer mon jeu. J’essaye un maximum de le faire et je sens que ça vient petit à petit."

Ça a été difficile pour vous de ne pas faire le saut rapidement entre les U21 et les Red Lions ?

"Non. A l’époque, je n’étais pas encore prêt. Je perdais trop ma balle, je courais toujours vers l’avant et physiquement, je n’étais pas encore à mon niveau actuel donc j’avais plus de mal à passer mes adversaires. Ils m’ont donné les raisons de ma non-sélection et même si je ne m’étais pas fixé comme objectif d’absolument jouer avec les Red Lions, ça trotte toujours dans ta tête et tu y penses aux entraînements."

Vous êtes l’un des seuls à avoir été sélectionné après trois ans d’absence, comment cela s’est passé ?

"J’ai essayé de faire de mon mieux en club, puis à un moment on parle de toi, de l’équipe nationale, ça donne confiance. L’année des Jeux de Rio, j’avais en tête de partir plusieurs mois avec un ami en Amérique du Sud. Shane (Mcleod Ndlr) a entendu parler de mes projets via mon coach, Darran Bisley et il m’a ensuite appelé pour rejoindre le groupe. Pile la semaine où j’allais justement réserver mes billets."

Avez-vous des objectifs que vous voudriez atteindre avant la fin de ta carrière ?

"Pas vraiment. Je veux être sélectionné pour la compétition suivante, puis celle d’après. Le rêve ultime serait d’aller aux Jeux Olympiques à Tokyo en 2020."

Vous êtes une équipe assez populaire. Cela s’explique par le fait que vous ne vous prenez pas la tête?

"Oui certainement. A l’EHL, beaucoup de gens d’Europe étaient contents qu’on gagne et ils ont partagé les vidéos de notre célébration avec le public. D’une manière générale, on est toujours pour l’outsider."

Avez-vous le meilleur public d’Europe ?

"Je ne connais pas toute l’Europe (rires). S’il y a bien un gars qui a fait tout ça, c’est mon frère. Il a acheté des " gueulophones " et n’a pas arrêté de faire du bruit. C’était presque le silence quand il partait aux toilettes. Un vrai maître d’orchestre. Ça promet pour le Final 4 de l’EHL !"

Bio Express

Un premier match en équipe première à 16 ans. "C’était en 2009, au White Star. J’étais petit et c’était encore l’époque où on ne faisait pas autant tourner. Pieter Theuniers était le coach à l’époque, que j’avais eu deux ans en scolaires. En fin de match, on mène 3-1. Il me regarde et me dit que je peux monter. Quelques instants plus tard, ils font 3-2. Il m’a regardé, je l’ai regardé et je me suis gentiment assis (rires). Le premier vrai match en première a eu lieu quelques semaines après. J’ai marqué un but et réalisé un assist ! Je n’ai pas quitté l’équipe première depuis."

