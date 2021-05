Marc Coudron n’a pas été élu 13e président de la fédération internationale de hockey (FIH). Il s’en est fallu de peu. Il ne lui a en fait manqué que deux voix pour battre l’Indien Narinder Batra, président sortant.



Coudron, l’un des architectes de la réussite actuelle du hockey belge, s’était lancé un nouveau défi en briguant la présidence de la fédération internationale. Son projet a rassemblé 61 voix contre 63 à Narinder Batra. Le Président sortant va donc poursuivre son travail à la tête de la FIH.



Le vote s'est déroulé de manière virtuelle en raison de la situation sanitaire. 124 des 138 membres ont exprimé un choix.



Narinder Dhruv Batra, 64 ans, licencié en droit de l'université du Cachemire et homme d'affaires, entame ainsi un second mandat de 4 ans. Fin 2016, il était devenu le 12e président de la FIH, le 1er non-Européen, en devançant l'Irlandais David Balbirnie et l'Australien Ken Read.



A l'époque, celui qui est aussi président du Comité olympique indien, avait reçu logiquement l'appui du continent asiatique, mais aussi africain et sud-américain. Les détails des votes de samedi n'ont pas été communiqués.

Marc Coudron, 51 ans, ancien Red Lions aux 358 capes, est l'actuel président de l'Association Royale Belge de Hockey (ARBH). Depuis 2005, lui et son équipe sont à la base de l'essor du hockey en Belgique, avec en point d'honneur les récents titres de vice-champions olympique et champions du monde et d'Europe des Red Lions.



Le 16 juin prochain, arrivé au terme de ses quatre mandats de 4 ans, il cèdera son poste lors de la prochaine assemblée générale de cette dernière. Le Bruxellois, banquier de profession, fait également partie du conseil d'administration du Comité olympique et interfédéral belge (COIB), dont il quittera sa fonction de trésorier en septembre prochain. Ingmar De Vos demeure donc le seul dirigeant belge à la tête d'une grande fédération sportive internationale. Celui-ci a été réélu en 2018 président de la Fédération équestre internationale.