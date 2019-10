Marc Coudron : "Le but est d'avoir la Coupe du Monde masculine en 2022 et féminine en 2026"

La Belgique a déposé sa candidature pour l’organisation de la prochaine Coupe du monde de hockey masculin, durant l’été 2022.

Pour le président de l’Association Royale Belge de Hockey, contacté par nos soins, c’est le bon moment pour postuler. "On a pris la décision après la réussite organisationnelle et sportive de l’Euro fin août" explique Marc Coudron au micro de Christophe Reculez. "On a fait un débriefing en interne et on s’est dit que ce serait une belle opportunité pour aller plus loin et pour l’organisation d’événements internationaux en Belgique. C’est une belle opportunité. J’espère qu’on aura une réponse positive."

Face à la Belgique, deux autres pays se positionnent : la Malaisie et l’Inde. La Belgique semble avoir ses chances. Mais il faut évaluer les dossiers de manière globale. "D’un point de vue strictement sportif, on a nos chances. Du point de vue financier, on a un dossier mais j’ignore ce que la Malaisie et l’Inde ont rentré dans leur projet. Ce facteur est important." ajoute Marc Coudron.

La Belgique ne se positionne que sur le tournoi masculin. "Le but est d’avoir la Coupe du Monde féminine en 2026, donc d’avoir en 4 ans les deux tournois. C’est trop lourd d’organiser les deux tournois en même temps au même endroit" ajoute le président de la fédération.

Selon nos informations, la volonté est bien d’organiser cette coupe du monde à Bruxelles, plus précisément à Uccle où devrait s’ériger le stade national. Mais la possibilité de voir cette coupe du monde se dérouler à Anvers (sur le site du dernier Euro) n’est pas écartée. "On est dans une phase de pré-décision. A ce jour, nous n’avons aucun stade nulle part. Le temps presse. Nous espérons avoir une décision wallonne, bruxelloise et flamande pour un stade national à Bruxelles ou régionaux (à Anvers et Wavre)" termine Marc Coudron. "La Coupe du Monde et le stade sont deux dossiers différents. On voudrait une situation pérenne pour le développement futur du hockey belge."