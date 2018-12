Marc Coudron: "D'autres sports en Belgique vont réaliser ce qu'on réalise aujourd'hui"

Le Président de la Fédération belge de hockey Marc Coudron se montrait évidemment excessivement heureux après le titre mondial décroché par les Red lions ce dimanche en Inde après une victoire aux shoot-outs face aux Pays-Bas. "C'est exceptionnel. C'est magique" déclare Marc Coudron à notre journaliste Frank Peterkenne. "Ce qu'ils ont réalisé aujourd'hui est juste dingue. Etre champion du monde deux fois en 5 minutes, c'est quelque chose d'horrible. Mais ils ont réussi à le faire. Chapeau bas à tous les joueurs et au staff."

"2 fois en 5 minutes" car les Belges ont d'abord cru une première fois avoir remporté le titre, avant que l'arbitrage vidéo n'annule à juste titre le dernier shoot-out converti par Arthur De Sloover pour une faute de pied. Les Belges ont explosé précocement de joie avant de se reconcentrer et finaliser leur rêve après un shoot-out cette fois validé.

Les Red Lions obtiennent donc le premier titre collectif de l'histoire du sport belge. Ils font donc mieux que les Diables rouges, 3ème cet été lors de la Coupe du Monde de football en Russie.

"Il n'y a pas de comparaison" tempère rapidement Marc Coudron. "Je suis un fan du sport en Belgique. Je suis un fan des Diables rouges, je suis un fan des joueuses de basket, de Nina Derwael et de Nafi Thiam. De tout le monde. J'adore le sport et je suis à chaque fois le premier à suivre peu importe le sportif qui se distingue. Il n'y a pas de comparaison, d'échelle de valeur entre les uns et les autres. Je suis ravi que les Diables rouges soient numéro 1 à la FIFA, j'étais triste qu'ils perdent en 1/2 finale. nous sommes numéro 1, champions du monde et je suis certain que d'autres sports en Belgique vont réaliser ce qu'on réalise aujourd'hui. Il n'y a pas de fatalité. On travaille, on avance et on va faire des résultats. D'autres le font aussi. On est un beau petit pays. Petit mais pas tant que cela."

C'est sensiblement le même discours qu'a tenu John-John Dohmen sur le plateau du week-end sportif. "Ca a toujours été un objectif d'être la meilleure équipe belge, même si on adore les Diables rouges. Ce n'est pas la question. On espère toujours que les Belges vont performer dans tous les sports."