Les Young Red Lions privés de demi-finales à l'Euro Juniors

Les Young Red Lions, l'équipe belge masculine des moins de 21 ans, gardaient un espoir de qualification pour les demi-finales de l'Euro juniors de hockey, après leur succès 6-0 devant la Pologne dans son dernier match de la phase de poules, jeudi matin à Valence, en Espagne. Pour ce faire l'Espagne, invaincue et première du groupe A, devait impérativement s'imposer contre l'Angleterre, à égalité en points et différence de buts avec la Belgique avant d'entamer cette rencontre de clôture de la poule. Ce ne fut pas le cas puisque les Anglais ont partagé l'enjeu 1-1 avec la nation hôte, renvoyant la Belgique dans un groupe C pour éviter la relégation.

L'Espagne, qui avait battu la Belgique 2-0 en ouverture lundi, termine 1re de cette poule A avec 7 unités et rencontrera l'Allemagne, 2e du groupe B, samedi en demi-finales. L'Angleterre, 2e avec 5 points, sera elle opposée aux Pays-Bas, leader de l'autre groupe, pour une place en finale.

La Belgique, 3e avec 4 points, est versée dans une poule C pour le maintien. Les hommes de Jeroen Baart rencontreront d'abord samedi la France, 3e en poule B, avant de se mesurer dimanche à l'Autriche, 4e de cette même poule. Son résultat 6-0 face à la Pologne reste acquis dans le classement de ce groupe C, où les deux derniers seront relégués en division B.