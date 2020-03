Les sportifs se confi(n)ent : Jill Boon travaille ses faiblesses... avec l'aide de ses animaux

En cette période de confinement pour de nombreux pays d’Europe et du monde entier, nous avons demandé à différents sportifs de nous raconter leur ressenti sur la situation, mais aussi de nous expliquer leur façon de garder la forme.

La hockeyeuse Jill Boon se rend compte de sa chance pendant ce confinement : l’ancienne capitaine des Red Panthers possède un jardin qui lui permet de s’aérer au maximum tout en restant chez elle. Mais il faut aussi s’entraîner… et là c’est un peu plus compliqué : "J’essaie de faire avec les moyens du bord en cette situation particulière. J’ai quelques poids, un matelas, et j’essaie surtout de travailler un peu mes faiblesses. Travail de cheville, renforcement de mon genou..." Et en attendant le retour sur les terrains, Jill Boon met même ses animaux à contribution, comme le montre la petite vidéo qu'elle nous a envoyée !

Comme beaucoup d’autres sportifs et sportives, l'ancien Red Panther attend la fin du confinement pour passer du temps en famille et très vite rejoindre aussi ses copines du Racing : "Jouer au hockey, même si ce n’est pas le plus important pour le moment, ça nous manque quand même !" conclut Jill Boon avant de rappeler que rester chez soi est très important pour soi-même, mais qu'"on ne le fait pas que pour nous : on le fait pour nos parents, nos grands-parents, nos familles, mais aussi surtout pour le monde médical qui se bat jour et nuit pour que la Belgique reste en bonne santé…"