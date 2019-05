Les Red Panthers s'inclinent logiquement 2-0 en Grande-Bretagne

L'équipe nationale dames de hockey s'est inclinée 2-0 (mi-temps: 0-0) en Grande-Bretagne, dans son 7e match de Hockey Pro League, dimanche après-midi, dans les installations de la Lee Valley Hockey & Tennis Center de Londres.

Les championnes olympiques en titre et deuxièmes mondiales, à présent 6e au classement de la Pro League, ont forgé leur succès suite à deux buts inscrits par Grace Baldson sur pc (43e) et Lily Owsley (53e). Suite à cette défaite, la deuxième des joueuses de Niels Thijssen depuis le début de la compétition rassemblant les 9 meilleures nations mondiales (2-0 en Argentine dans leur premier match), la Belgique, dépassée par l'Australie, recule à la 4e place du classement toujours dominé par les Pays-Bas devant l'Argentine. Plus tard dans l'après-midi (16h00), l'équipe masculine jouera son 6e match de la compétition en défiant la Grande-Bretagne (FIH-7), sur le même terrain de la Lee Valley.